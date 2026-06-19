Знахідка змусила заплакати: польський пошуковець знайшов 2700-річний меч бронзової доби (фото)
На півночі Польщі пошуковець виявив бронзовий меч, вік якого, як вважається, становить майже 2 700 років. Артефакт пізньої бронзової доби було знайдено в лісі поблизу Гданська.
Марцін Вішневський обшукував лісисту місцевість, коли його металошукач раптово подав сигнал про наявність металу під землею. Обережно відгортаючи ґрунт у цьому місці, він помітив щось схоже на лезо меча, що стояло вертикально в землі, пише TVP World.
Описуючи цей момент у дописі в соцмережах, Вішневський написав: "Предмет з’явився перед моїми очима ніби крізь туман. Зір затуманився. Я подивився ще раз і подумав: "Не можу в це повірити". Він пояснив, що значення цієї знахідки стало зрозумілим лише через кілька хвилин. "Коли я нарешті усвідомив, що саме знайшов, вірите чи ні, сльози почали котитися по моєму обличчю".
Побоюючись, що артефакт може бути пошкоджений або викрадений до прибуття експертів, Вішневський прикрив місце знахідки гілками й чекав на представників влади. Пізніше археологи з Управління охорони культурної спадщини провели ретельні розкопки на цьому місці. Попереднє дослідження показало, що зброя датується бронзовою добою і, ймовірно, була виготовлена між 900 і 700 роками до н. е.
Після того як меч було безпечно вилучено, Вішневський отримав можливість потримати його в руках. Згадуючи цей досвід, він сказав: "Я стояв перед предметом, вік якого, за моїми оцінками, становить близько 3 000 років". Він додав: "Хтось, з якихось причин, вбив його в землю, і через стільки років я зміг тримати його в своїх руках".
Мечі бронзової доби зазвичай виготовляли зі сплаву міді та олова. У той період така зброя часто була не лише бойовим знаряддям, а й символом статусу та влади. Археологи іноді знаходять стародавні мечі в річках, озерах або закопаними в землі, що змушує деяких дослідників припускати, що певну зброю розміщували навмисно в рамках ритуалів чи церемоніальних обрядів. Точна причина, чому саме цей меч опинився закопаним вертикально, залишається невідомою.
Ця знахідка не була першою важливою знахідкою Вішневського. Минулого року він виявив у цьому ж регіоні кілька артефактів ранньої залізної доби. Серед них були намиста, бронзові наколінники та браслети.
Такі знахідки допомагають дослідникам краще зрозуміти людей, які жили в Європі тисячі років тому. Кожен артефакт дає підказки щодо стародавніх технологій, торгівлі, військової справи та культурних традицій.
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