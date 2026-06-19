Находка заставила прослезиться: польский исследователь обнаружил 2700-летний меч бронзового века (фото)

На севере Польши искатель древностей обнаружил бронзовый меч, возраст которого, как считается, составляет почти 2 700 лет. Артефакт позднего бронзового века был найден в лесу недалеко от Гданьска.

Марцин Вишневский обследовал лесистую местность, когда его металлоискатель внезапно подал сигнал о наличии металла под землей. Осторожно отгребая почву в этом месте, он заметил нечто, похожее на лезвие меча, торчащее вертикально из земли, пишет TVP World.

Описывая этот момент в посте в соцсетях, Вишневский написал: "Предмет появился перед моими глазами словно сквозь туман. Зрение затуманилось. Я посмотрел ещё раз и подумал: „Не могу в это поверить“". Он пояснил, что значение этой находки стало понятно лишь через несколько минут. "Когда я наконец осознал, что именно нашел, верите или нет, слезы начали катиться по моему лицу".

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Марцин Вишневский обыскивал лесистую местность, когда его металлоискатель внезапно подал сигнал о наличии металла под землей Фото: Marcin Wiśniewski

Опасаясь, что артефакт может быть повреждён или похищён до прибытия экспертов, Вишневский прикрыл место находки ветками и ждал представителей властей. Позже археологи из Управления охраны культурного наследия провели тщательные раскопки на этом месте. Предварительное исследование показало, что оружие датируется бронзовым веком и, вероятно, было изготовлено между 900 и 700 годами до н. э.

После того как меч был благополучно извлечен, Вишневский получил возможность подержать его в руках. Вспоминая этот момент, он сказал: "Я стоял перед предметом, возраст которого, по моим оценкам, составляет около 3 000 лет". Он добавил: "Кто-то, по каким-то причинам, воткнул его в землю, и спустя столько лет я смог держать его в своих руках".

Предварительное исследование показало, что оружие относится к бронзовому веку и, вероятно, было изготовлено между 900 и 700 годами до н. э. Фото: Pomorski Wojewódzki Konserwator Zabytków

Мечи бронзового века обычно изготавливали из сплава меди и олова. В тот период такое оружие часто было не только боевым орудием, но и символом статуса и власти. Археологи иногда находят древние мечи в реках, озерах или закопанными в земле, что заставляет некоторых исследователей предполагать, что определённое оружие помещали намеренно в рамках ритуалов или церемониальных обрядов. Точная причина, по которой именно этот меч оказался закопанным вертикально, остаётся неизвестной.

Эта находка не была первой значимой находкой Вишневского. В прошлом году он обнаружил в этом же регионе несколько артефактов раннего железного века. Среди них были ожерелья, бронзовые наколенники и браслеты.

Такие находки помогают исследователям лучше понять людей, живших в Европе тысячи лет назад. Каждый артефакт даёт подсказки о древних технологиях, торговле, военном деле и культурных традициях.

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