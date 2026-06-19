Під Антарктидою виявили понад 500 загадкових землетрусів: їх тут не повинно бути (відео)

Дослідники виявили сотні загадкових підземних поштовхів глибоко під Антарктидою — з геологічної точки зору їх тут не повинно бути.

Вчені зі США та Іспанії виявили понад 500 глибинних землетрусів глибоко під Антарктидою. Цей регіон не перетинає межі тектонічних плит, які зазвичай викликають тертя, що призводить до землетрусів — тому, з геологічної точки зору, підземні поштовхи просто не мали б тут відбуватися, пише Science Alert.

Натомість глибинна сейсмічна активність відбувається, коли м’якші й тепліші породи нагрівають і деформують жорстку, крихку кору знизу. І все ж результати нового дослідження показують, що ці внутрішньоплитні землетруси дійсно відбуваються глибоко під Антарктидою. До речі, це відповідає іншим загадковим спалахам сейсмічної активності в таких місцях, як Афганістан, Марокко та Румунія.

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За словами вчених, внутрішньоплитові землетруси ставлять під сумнів традиційну парадигму тектоніки плит, яка передбачає, що внутрішні області плит мають зазнавати незначної деформації. Автори зазначають, що землетруси на проміжних глибинах у внутрішньоплитних умовах пояснити ще складніше, оскільки умови високих температур і тиску у верхній мантії не сприяють крихкому руйнуванню.

У ході дослідження вчені зібрали дані з 49 сейсмічних станцій моніторингу у Східній Антарктиді. Далі команда застосувала метод глибокого навчання на основі штучного інтелекту.

Аналізуючи швидші первинні хвилі (p-хвилі), що поширюються через будь-який матеріал, та повільніші вторинні хвилі (s-хвилі), що поширюються лише через тверду, а не розплавлену породу, вчені змогли виявити руйнування гірських порід і точно визначити їхнє місцезнаходження. У результаті вченим вдалося виявити 510 внутрішньоплитних землетрусів, зосереджених під льодовиком Девіда на глибині від 100 до 150 кілометрів. Локальні магнітуди цих землетрусів становили від 1,6 до 3,5 — простими словами, підземні поштовхи були відносно невеликими.

Нові дані підтверджують, що Антарктида з сейсмологічної точки зору не така вже й спокійна, як вважалося раніше. Але що є причиною цих землетрусів? За словами команди, незважаючи на те, що цей район не знаходиться на межі тектонічних плит, він розташований близько до межі літосфери, де сходяться дві плити гірських порід з різною щільністю. Зокрема, йдеться про товсту, холодну плиту Східної Антарктиди та тоншу, гарячу плиту Західної Антарктиди.

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