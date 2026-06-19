Под Антарктидой обнаружили более 500 загадочных землетрясений: их не должно здесь быть (видео)

Исследователи обнаружили сотни загадочных подземных толчков глубоко под Антарктидой — с геологической точки зрения, их не должно здесь быть.

Ученые из США и Испании выявили более 500 глубинных землетрясений глубоко под Антарктидой. Регион не пересекает границы тектонических плит, которые обычно вызывают трение, приводящее к землетрясениям — поэтому, с геологической точки зрения, подземные толчки попросту не должны были бы происходить здесь, пишет Science Alert.

Вместо этого глубинная сейсмическая активность происходит, когда более мягкие и теплые породы нагревают и деформируют жесткую, хрупкую кору снизу. И все же, результаты нового исследования показывают, что эти внутриплитные землетрясения действительно происходят глубоко под Антарктидой. К слову, это соответствует другим загадочным вспышкам сейсмической активности в таких местах, как Афганистан, Марокко и Румыния.

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По словам ученых, внутриплитные землетрясения бросают вызов традиционной парадигме тектоники плит, которая предполагает, что внутренние области плит должны испытывать незначительную деформацию. Авторы отмечают, что землетрясения на промежуточных глубинах внутриплитных условий объяснить еще сложнее, поскольку условия высоких температур и давления в верхней мантии не способствуют хрупкому разрушению.

В ходе исследования ученые собрали данные с 49 сейсмических станций мониторинга в Восточной Антарктиде. Далее команда использовала метод глубокого обучения на основе искусственного интеллекта.

Анализируя более быстрые первичные волны (p-волны), распространяющиеся через любой материал, и более медленные вторичные волны (s-волны), распространяющиеся только через твердую, а не расплавленную породу, ученые смогли обнаружить разрушения горных пород и точно определить их местоположене. В результате ученым удалось обнаружить 510 внутриплитных землетрясений, сконцентрированных под ледником Дэвида на глубине от 100 до 150 километров. Локальные магнитуды этих землетрясений составляли от 1,6 до 3,5 — простыми словами, подземные толчки были относительно небольшими.

Новые данные подтверждают, что Антарктида с сейсмологической точки зрения не так уж спокойна, как считалось ранее. Но что является причиной этих землетрясений? По словам команды, несмотря на то, что район не находится на границе тектонических плит, он расположен близко к границе литосферы, где сходятся две плиты горных пород с разной плотностью. В частности, речь идет о толстой, холодной плите Восточной Антарктиды и более тонкой, горячей плите Западной Антарктиды.

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