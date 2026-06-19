Угроза большого землетрясения возросла: мегаразлом достиг наивысшего напряжения за 1000 лет

Исследователи заявляют, что опасения по поводу большого землетрясения усилились после того, как разлом Сан-Андреас достиг наивысшего уровня напряжения за 1000 лет.

Опасения по поводу крупного землетрясения — настолько сильного, что оно опустошит всю Калифорнию — достигли новых высот после тревожного открытия под самым опасным разломом США. Наблюдения показывают, что сегодня разлом Сан-Андреас достиг наивысшего уровня напряжения за последние 1000 лет, пишет Daily Mail.

Открытие было сделано учеными из США и Швейцарии, и команда заявляет, что с момента последнего крупного высвобождения энергии в гигантском разломе произошло более 160 лет. Известно, что разлом Сан-Андреас — разлом длиной около 1300 км, проходящий под большей частью Калифорнии, мимо Лос-Анджелеса на юге и Сан-Франциско на севере и соединяющийся с несколькими другими крупными разломами, наиболее известным из которых является разлом Сан-Хасинто недалеко от Лос-Анджелеса.

Відео дня

По словам лилиан Буркхард из Гавайского университета в Маноа, сегодня сейсмическое напряжение на южном конце разлома Сан-Андреас стало настолько сильным, что разрыв может распространиться вдоль обеих линий разлома. Ожидается, что в конце концов это приведет к масштабному землетрясению.

Впрочем, ученые не утверждают, что большое землетрясение неизбежно. И все же, столь масштабное сейсмическое событие вероятно и затронет густонаселенные районы, включая Лос-Анджелес, Сан-Бернардино, Риверсайд и долину Коачелла.

Отметим, что предыдущие исследования разлома Сан-Андреас и других разломов Калифорнии пришли к выводу, что вероятность крупного землетрясения магнитудой более 6,7 в течение следующих двух десятилетий составляет 99%. В то же время Геологическая служба США предсказывает, что столь крупное сейсмическое событие приведет к сотням смертей, десяткам тысяч раненных и ущербу в размере 200 миллиардов долларов.

Исследовательская группа обнаружила, что напряжение, также известное как накопленное давление под землей, на южной части разлома Сан-Андреас сейчас выше, чем когда-либо за столетия, в определенной точке, называемой южным участком Мохаве, недалеко от перевала Кахон. Чем больше это накопленное напряжение, тем выше вероятность того, что заблокированный участок внезапно освободится, высвобождая энергию посредством землетрясения.

В настоящий момент напряжение на этом ключевом участке разлома Сан-Андреас составляет 2,8 МПа, что соответствует или превышает уровень, при котором обычно происходили сильные землетрясения за последнее тысячелетие. Данные указывают на то, что на соседнем разломе Сан-Хасинто напряжение оказалось еще выше — 3,6 МПа, что является самым высоким показателем за всю 1000-летнюю историю исследования.

Другие новости науки