Ризик сильного землетрусу зріс: мегарозлом досяг найвищої напруги за останні 1000 років

Дослідники заявляють, що побоювання щодо сильного землетрусу посилилися після того, як розлом Сан-Андреас досяг найвищого рівня напруги за останні 1000 років.

Побоювання щодо великого землетрусу — настільки сильного, що він спустошить усю Каліфорнію — досягли нового рівня після тривожного відкриття під найнебезпечнішим розломом США. Спостереження показують, що сьогодні розлом Сан-Андреас досяг найвищого рівня напруги за останні 1000 років, пише Daily Mail.

Це відкриття зробили вчені зі США та Швейцарії, і команда заявляє, що з моменту останнього значного вивільнення енергії у гігантському розломі минуло понад 160 років. Відомо, що розлом Сан-Андреас — це розлом довжиною близько 1300 км, що проходить під більшою частиною Каліфорнії, повз Лос-Анджелес на півдні та Сан-Франциско на півночі й з'єднується з кількома іншими великими розломами, найвідомішим з яких є розлом Сан-Хасінто неподалік від Лос-Анджелеса.

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За словами Ліліан Буркхард із Гавайського університету в Маноа, сьогодні сейсмічна напруга на південному кінці розлому Сан-Андреас стала настільки сильною, що розрив може поширитися вздовж обох ліній розлому. Очікується, що зрештою це призведе до масштабного землетрусу.

Втім, вчені не стверджують, що великий землетрус неминучий. І все ж така масштабна сейсмічна подія, ймовірно, зачепить густонаселені райони, зокрема Лос-Анджелес, Сан-Бернардіно, Ріверсайд та долину Коачелла.

Зазначимо, що попередні дослідження розлому Сан-Андреас та інших розломів Каліфорнії дозволили дійти висновку, що ймовірність великого землетрусу магнітудою понад 6,7 протягом наступних двох десятиліть становить 99%. Водночас Геологічна служба США прогнозує, що така масштабна сейсмічна подія призведе до сотень загиблих, десятків тисяч поранених та збитків у розмірі 200 мільярдів доларів.

Дослідницька група виявила, що напруження, яке також називають накопиченим тиском під землею, у південній частині розлому Сан-Андреас зараз є вищим, ніж будь-коли за останні століття, у певній точці, що називається південною ділянкою Мохаве, неподалік від перевалу Кахон. Чим більша ця накопичена напруга, тим вища ймовірність того, що заблокована ділянка раптово звільниться, вивільнивши енергію у вигляді землетрусу.

Наразі напруга на цій ключовій ділянці розлому Сан-Андреас становить 2,8 МПа, що відповідає або перевищує рівень, при якому зазвичай відбувалися сильні землетруси протягом останнього тисячоліття. Дані вказують на те, що на сусідньому розломі Сан-Хасінто напруження виявилося ще вищим — 3,6 МПа, що є найвищим показником за всю 1000-річну історію досліджень.

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