Археологи знайшли стародавню "магічну" табличку: на ній — спеціальні заклинання проти ворогів

У Нідерландах археологи знайшли римську табличку з "магічними" заклинаннями, що закликають божеств і демонів, аби нашкодити ворогам.

Унікальний артефакт було знайдено під час розкопок у римській провінції Нижня Німеччина, у голландському муніципалітеті Хеерлен. Табличка розміром приблизно 9,3 на 4,8 см містила текст давньогрецькою мовою, написаний у єгипетському стилі, пише Independent.

За словами групи вчених з Інституту папірології Гейдельберзького університету, у табличці було використано три різні групи символів.

Такі прокляття зазвичай писали на свинцевих табличках, з якими було легко працювати. Також вважалося, що свинець має "магічні" властивості. На невеликих табличках із прокляттями були вигравірувані заклинання або обереги, які потім закопували, щоб вплинути на супротивників у судових процесах, спортивних суперників або романтичних ворогів.

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Дослідники виявили табличку з Хеерлена в ямі під площею перед ратушею, яка у II столітті була місцем колишнього римського військового поселення Коріовалум.

Вчені з’ясували, що на табличці згадуються різні боги та демони в єгипетському стилі, але давньогрецькою мовою. Це суттєво відрізняється від більшості інших табличок із прокляттями, знайдених у Північній Європі, які написані латиною.

На табличці з Хеерлена також були вказані імена двох чоловіків і двох жінок, яких називали рабами.

"Ця табличка слугувала або прокляттям проти цих чотирьох рабів, або прокляттям від їхнього імені проти неназваної особи", — стверджує гейдельберзький папіролог Родні Аст.

Дослідників також зацікавили різні мови, якими були названі раби: латиною — чоловіки, а грецькою — жінки.

"Не можна виключити, що одна з двох жінок була автором напису і привезла з собою з римського Єгипту нібито здатність спілкуватися з божественними силами за допомогою таких проклять", — підсумували автори дослідження.

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