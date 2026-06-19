Археологи нашли древнюю "магическую" табличку: в ней специальные заклинания для врагов

В Нидерландах археологи нашли римскую табличку с “магическими” заклинаниями, призывающими божеств и демонов, чтобы навредить врагам.

Уникальный артефакт нашли во время раскопок в римской провинции Нижняя Германия, голландском муниципалитете Хеерлен. Табличка, размером около 9,3 на 4,8 см, содержала текст на древнегреческом языке, написанном в египетском стиле, пишет Independent.

По словам команды ученых из Института папирологии Гейдельбергского университета, в табличке были использованы три различных группы символов.

Такие проклятия обычно писали на свинцовых табличках, с которым было легко работать. Также считалось, что свинец обладает “магическими” свойствами. На небольших табличках с проклятиями были выгравированы заклинания или связывающие обереги, которые затем закапывали, чтобы повлиять на противников в судебных процессах, спортивных соперников или романтических врагов.

Відео дня

Исследователи обнаружили табличку из Хеерлена в яме под площадью перед ратушей, которая во II веке была местом бывшего римского военного поселения Кориовалум.

Ученые выяснили, что табличка взывает к различным богам и демонам в египетском стиле, но на древнегреческом языке. Это заметно отличается от большинства других табличек с проклятиями, найденных в Северной Европе, которые написаны на латыни.

На табличке из Хеерлена также были указаны имена двух мужчин и двух женщин, которые назывались рабами.

“Эта табличка служила либо проклятием против этих четырех рабов, либо проклятием от их имени против неназванного лица”, — утверждает гейдельбергский папиролог Родни Аст.

Исследователей также интригуют разные языки, использованные для имен рабов: латынь для мужчин и греческий для женщин.

“Нельзя исключить, что одна из двух женщин была автором надписи и принесла с собой из римского Египта предполагаемую способность общаться с божественными силами посредством таких проклятий”, — подытожили авторы исследования.

Другие новости науки