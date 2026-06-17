Є вагома причина не обіймати кішку, коли сумно: самопочуття лише погіршиться

Нове дослідження показало, що обійми з кішкою в особливо стресових ситуаціях лише погіршують самопочуття людини.

Коли власникам котів сумно, у них може виникнути бажання звернутися за розрадою до свого улюбленця. Однак нове дослідження показує, що власникам котів слід відмовитися від цієї ідеї — обійми з котами насправді навіть можуть погіршити самопочуття людини в стресових ситуаціях, пише Daily Mail.

Дослідження було проведено командою з Відкритого університету у Нідерландах, і в своїй роботі вчені прагнули з’ясувати, як взаємодія з домашніми тваринами впливає на людей у стресових ситуаціях. Результати показали, що обійми з собакою не мають істотного впливу, тоді як обійми з кішкою погіршили самопочуття учасників дослідження.

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За словами провідного автора дослідження, доктора Майке Янссенса, результати їхньої спільної роботи з колегами показали, що механізм, який пом’якшує стрес, не є причиною короткочасного емоційного благополуччя під час взаємодії з домашніми тваринами. Цікаво, що взаємодія з будь-яким із видів тварин насправді не діяла як буфер негативних емоцій.

Вчені зазначають, що у кішок вищий рівень взаємодії був пов’язаний із сильнішим зв’язком між стресом та негативними емоціями у власників. Відомо, що багато людей звертаються до своїх улюбленців у стресових ситуаціях, але наскільки це допомагає, досі залишалося загадкою.

Щоб відповісти на це питання, вчені залучили власників домашніх тварин, які заповнювали анкети 10 разів на день протягом п’яти днів. В анкетах ставилися запитання про те, як власники почуваються в даний момент, чим займаються та чи взаємодіють зі своїми улюбленцями.

Загалом результати показують, що взаємодія з тваринами викликає у власників позитивні емоції. Однак якщо власники взаємодіяли зі своїми улюбленцями в стресових ситуаціях, це не захищало від негативного впливу стресу на настрій. Більше того, якщо мова йшла про кішок, спостерігався зворотний ефект — обійми з кішками лише погіршували самопочуття людей.

Доктор Янссенс зазначає, що спілкування з домашніми тваринами дарує відчуття товариськості, а тварини допомагають людям почуватися більш пов’язаними з оточенням і менш самотніми, що, у свою чергу, може сприяти покращенню емоційного благополуччя.

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