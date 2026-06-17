Есть веская причина не обнимать кошку, когда грустно: самочувствие лишь ухудшится

Новое исследование показало, что объятия с кошкой в особенно стрессовых ситуациях лишь ухудшают самочувствие человека.

Когда владельцам кошек грустно, у них может возникнуть желание обратиться за утешением к своему питомцу. Однако новое исследование показывает, что владельцам кошек следует отказаться от этой идеи — объятия с кошками на самом деле даже могут ухудшить самочувствие человека в стрессовых ситуациях, пишет Daily Mail.

Исследование было проведено командой из Открытого университета в Нидерландах и в своей работе ученые стремились понять влияние взаимодействия с домашними животными в стрессовых ситуациях. Их результаты показали, что объятия с собакой не оказывают существенного влияния, в то время как объятия с кошкой ухудшили самочувствие реципиентов.

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По словам ведущего автора исследования, доктора Майке Янссенса, результаты их с коллегами работы показали, что механизм, смягчающий стресс, не является причиной кратковременного эмоционального благополучия при взаимодействии с домашним животным. Любопытно, что взаимодействие с любым из видов животных на самом деле не действовало как буфер негативных эмоций.

Ученые отмечают, что у кошек более высокий уровень взаимодействия был связан с более сильной связью между стрессом и негативными эмоциями у владельцев. Известно, что многие люди обращаются к своим питомцам в стрессовых ситуациях, но то, насколько это помогает, до сих пор оставалось загадкой.

Чтобы ответить на этот вопрос, ученые привлекли владельцев домашних животных, которые заполняли анкеты 10 раз в день в течение пяти дней. В анкетах задавались вопросы о том, как реципиенты чувствуют в данный момент, чем занимаются и взаимодействуют ли со своими питомцами.

В целом результаты показывают, что взаимодействие с животными приводит к позитивным эмоциям владельцев. Однако, если владельцы взаимодействовали со своими питомцами в стрессовых ситуациях, это не защищало от негативного влияния стресса на настроение. Более того, если речь шла о кошках, наблюдался обратный эффект — объятия с кошками лишь ухудшали самочувствие людей.

Доктор Янссенс отмечает, что взаимодействие с домашним животным дает чувство товарищества, и животные помогают людям чувствовать себя более связанными и менее одинокими, что, в свою очередь, может способствовать улучшению эмоционального благополучия.

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