Генетично модифіковані люди можуть з'явитися вже найближчим часом: вчені зробили прорив

Результати нового дослідження відкривають шлях до редагування ембріонів з метою їхнього вдосконалення. Але це дуже суперечлива галузь науки.

Редагування генів людського ембріона за допомогою технології редагування генів CRISPR залишається вкрай суперечливим питанням. Прихильники стверджують, що ця технологія дозволить лікувати хвороби новими ефективними способами, тоді як критики порівнюють її з евгенікою, стверджуючи, що вона може створити небезпечний прецедент, дозволяючи батькам обирати певні бажані риси дитини. Недавня спроба редагування людських зигот, ембріонів на найранішій стадії розвитку у вигляді однієї клітини, знову викликала суперечки, пише Futurism.

Вчені з Колумбійського університету (США), як описано в новому дослідженні, застосували метод, відомий як редагування нуклеотидів ДНК, що, по суті, є редагуванням однієї нитки ДНК, для редагування двох ділянок геному. Вчені успішно відредагували ДНК людського ембріона на найранішій стадії розвитку. Як зазначають вчені, цей метод дозволяє точково змінювати гени, що потенційно може поліпшити окремі характеристики дитини, наприклад, зовнішність і здоров'я.

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Вчені спробували довести, що редагування нуклеотидів ДНК є безпечним методом редагування послідовностей ДНК в ембріонах без ризику пошкоджень, які були спричинені попередніми спробами з використанням технології CRISPR.

Водночас Алексіс Комор, який допоміг розробити технологію CRISPR, вважає, що це дослідження може стати основою для більш суперечливих робіт, незважаючи на те, що ембріонам не дали розвиватися далі. Генетик назвав останнє дослідження "воротами до редагування ембріонів для поліпшення їхніх характеристик", підкресливши, наскільки суперечливою залишається ця галузь науки.

Автори дослідження обрали дві ділянки геному, що відповідають генам, пов’язаним із регулюванням рівня холестерину та виробленням гемоглобіну, "оскільки вони добре вивчені в контексті редагування генів".

Вчені зазначають, що в результаті дослідження вони виявили, що багато з відредагованих ембріонів містили клітини одного типу, які генетично відрізнялися одна від одної. Це може призвести до проблем зі здоров'ям, якщо зиготи розвинуться в ембріони і, зрештою, у немовлят. Можливо, деякі потенційно шкідливі наслідки проявляться лише після народження дитини, каже біоетик Ана Ілтіс, яка не брала участі в дослідженні.

Однак вчені, які проводили дослідження, не втрачають надії, що цей метод можна буде застосовувати для генної модифікації ембріонів уже найближчими роками. Але чи буде дозволено цю технологію, залишається відкритим питанням.

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