Генно-модифицированные люди могут появиться уже в ближайшем будущем: ученые совершили прорыв

Результаты нового исследования открывают путь к редактированию эмбрионов для их улучшения. Но это очень спорная область науки.

Редактирование генов человеческого эмбриона с помощью техники генного редактирования CRISPR остается крайне спорным вопросом. Сторонники утверждают, что эта технология позволит лечить болезни новыми эффективными способами, в то время как критики сравнивают ее с евгеникой, утверждая, что она может создать опасный прецедент, позволяя родителям выбирать определенные желаемые черты ребенка. Недавняя попытка редактирования человеческих зигот, эмбрионов на самой ранней стадии развития в виде одной клетки, вновь вызвала споры, пишет Futurism.

Ученые из Колумбийского университета (США), как описано в новом исследовании, использовали метод, называемый редактированием оснований ДНК, по сути это редактирование одной нити ДНК, для редактирования двух участков генома. Ученые успешно отредактировали ДНК человеческого эмбриона на самой ранней стадии развития. Как говорят ученые, этот метод позволяет точечно изменять гены, что может потенциально улучшить отдельные характеристики ребенка, например, внешность и здоровье.

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Ученые попытались продемонстрировать, что редактирование оснований ДНК является жизнеспособным способом редактирования последовательностей ДНК в эмбрионах без риска повреждений, которые были вызваны более ранними попытками с использованием технологии CRISPR.

В то же время Алексис Комор, который помог разработать технологию CRISPR, считает, что данное исследование может заложить основу для более спорных работ, несмотря на то, что эмбрионам не позволили развиваться дальше. Генетик назвал последнее исследование "воротами в редактирование эмбрионов для улучшения их характеристик", подчеркнув, насколько противоречивой остается эта область науки.

Авторы исследования выбрали два геномных участка, соответствующих генам, связанным с управлением холестерином и производством гемоглобина, "потому что они хорошо изучены в контексте редактирования генов".

Ученые говорят, что в результате исследования они обнаружили, что многие из отредактированных эмбрионов содержали клетки одного типа, генетически отличающиеся друг от друга. Это может привести к проблемам со здоровьем, если зиготы разовьются в эмбрионы и, в конечном итоге, в младенцев. Возможно, некоторые потенциально вредные последствия проявятся только после рождения ребенка, говорит биоэтик Ана Илтис, не участвовавшая в исследовании.

Однако ученые, проводившие исследование, сохраняют надежду, что этот метод можно будет использовать для генной модификации эмбрионов уже в ближайшие годы. Но будет ли разрешена эта технология, остается открытым вопросом.

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