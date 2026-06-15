У Китаї таємничим чином зникає ґрунт: куди ж дівається вся ця земля

Дослідження показує, що щось руйнує родючі ґрунти в Китаї, і вчені лише починають розуміти, чому це відбувається.

На кожній карті Китаю географи зображують одне й те саме: густонаселені міста та сільськогосподарські угіддя зосереджені у південно-східній третині, тоді як великий північний захід майже порожній. Цей контраст настільки стійкий, що географи в 1935 році звели його до однієї діагональної лінії, пише Earth.com.

Тепер команда з Університету Юньнані знову виявила цю лінію — зауважимо, що вчені зовсім не шукали її спеціально, проте ця давня демографічна межа точно відображала місця найбільшої ерозії в країні.

Відомо, що ґрунт рухається щоразу, коли рухається вода. Справа в тому, що краплі дощу розпушують його, стік піднімає, річки змивають — процес, відомий як водна ерозія. На рівній місцевості це майже непомітно, але на схилах водна ерозія стирає верхній шар ґрунту, яким живляться сільськогосподарські культури.

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У новому дослідженні вчені зосередилися на тому, щоб оцінити ці втрати по всій планеті. Дослідники використовували модель ерозії ґрунту, що враховує кількість опадів, рельєф та землекористування у період з 2000 по 2020 рік.

За словами співавтора дослідження Сінву Дуаня, проблема очевидна: ерозія стирає родючий шар швидше, ніж природа його відновлює, і дослідження пов’язує найбільшу її частину з тим, як люди розчищають та обробляють землю. Втрата цього шару призводить до зменшення врожаю.

Зазначимо, що ця діагональ — не політичний кордон. Це лінія Ху, накреслена географом Ху Хуаньюном у 1935 році, щоб показати, наскільки нерівномірно розподілене населення Китаю, від Хейхе на північному сході до Тенчуна на крайньому південному заході.

Лінія Ху давно відома своєю стабільністю: близько 94 % населення Китаю проживає на більш вологій, рівнинній південно-східній частині, яка займає менше половини території. Сухі північно-західні плато залишаються майже безлюдними. Цікаво, що цей поділ майже точно відповідає клімату та рельєфу — межа пролягає там, де перетинаються проливні дощі, круті схили та жваві ферми. І ґрунт у цьому місці найшвидше страждає від ерозії.

Автори зазначають, що до цього аналізу поширення сильної ерозії в Китаї ніколи не було точно визначено в масштабах країни. Вчені знали, що ландшафт сильно постраждав, але не знали, де зосереджені осередки руйнування і як ці осередки переміщалися з роками.

У результаті вчені поділили Китай на шість зон ерозії за інтенсивністю:

чотири зони сильної ерозії;

дві зони відносно слабкої ерозії.

Ще більш дивним виявилося те, що чотири зони сильної ерозії не були випадковими. Насправді вони вишикувалися вздовж лінії Ху. Але чому це відбувалося? Вчені виявили, що ця лінія збігалася з лінією, побудованою для картографування людей, а зовсім не ґрунту.

За словами авторів дослідження, найцікавішим виявилося те, у якому напрямку просувається ця ерозія — межа рухалася на південний захід. Дослідники також виявили, що ерозія вздовж лінії залежить від кількох факторів, а саме:

круті схили додають швидкості;

концентровані дощі забезпечують енергію для її переміщення;

інтенсивне землеробство оголює ґрунт;

деякі ґрунти розмиваються швидше, ніж інші.

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