В Китае таинственным образом исчезает почва: куда девается вся эта земля

Исследование показывает, что нечто стирает плодородную почву в Китае, и ученые только начинают понимать, почему это происходит.

На каждой карте Китая географы изображают одно и то же: плотные города и сельскохозяйственные угодья сосредоточены в юго-восточной трети, в то же время обширный северо-запад почти пуст. Этот контраст настолько устойчив, что географы в 1935 году свели его к одной диагональной линии, пишет Earth.com.

Теперь, команда из Университета Юньнани вновь обнаружила эту линию — отметим, что ученые вовсе не искали ее специально, однако древняя демографическая граница точно отражала места наибольшей эрозии в стране.

Известно, что почва движется всякий раз, когда движется вода. Дело в том, что капли дождя разрыхляют ее, сток поднимает, реки уносят ее — процесс, известный как водная эрозия. На ровной местности это почти незаметно, но на склонах водная эрозия стирает верхний слой почвы, которым питаются сельскохозяйственные культуры.

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В новом исследовании ученые сосредоточились на том, чтобы измерить эту потерю по всей планете. Исследователи использовали модель эрозии почвы, учитывающую количество осадков, рельеф и землепользование в период с 2000 по 2020 год.

По словам соавтора исследования Синву Дуаня, проблема очевидна: эрозия стирает плодородную поверхность быстрее, чем природа ее восстанавливает, и исследование связывает наибольшую ее часть с тем, как люди расчищают и обрабатывают землю. Потеря этого слоя приводит к сокращению урожая.

Отметим, что эта диагональ — не политическая граница. Это линия Ху, начерченная географом Ху Хуаньюном в 1935 году, чтобы показать, насколько неравномерно распределено население Китая, от Хэйхэ на северо-востоке до Тэнчуна на крайнем юго-западе.

Линия Ху давно известно своей стабильностью: около 94% населения Китая проживает на более влажной, равнинной юго-восточной стороне, которая занимает менее половины территории. Сухие северо-западные плато остаются почти пустыми. Любопытно, что это разделение почти точно соответствует климату и рельефу — граница походит там, где пересекаются проливные дожди, крутые склоны и оживленные фермы. И почва в этом месте быстрее всего страдает от эрозии.

Авторы отмечают, что до этого анализа распространение сильной эрозии в Китае никогда не было точно определено в масштабах страны. Ученые знали, что ландшафт сильно пострадал, но не знали, где сосредоточены очаги разрушения и как эти очаги перемещались с годами.

В результате ученые разделили Китай на шесть зон эрозии по интенсивности:

четыре зоны сильной эрозии;

две зоны относительно слабой эрозии.

Еще более удивительным оказалось то, что четыре зоны сильной эрозии не были случайными. На самом деле они выстроились вдоль линии Ху. Но почему это происходило? Ученые обнаружили, что эта линия совпадала с линией, построенной для картирования людей, а вовсе не почвы.

По словам авторов исследования, наиболее любопытным оказалось то, куда движется эта эрозия — граница двигалась на юго-запад. Исследователи также обнаружили, что эрозия вдоль линии зависит от нескольких факторов, а именно:

крутые склоны придают скорости;

концентрированные дожди обеспечивают энергию для ее перемещения;

интенсивное земледелие обнажает почву;

некоторые почвы размываются быстрее, чем другие.

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