Космічний корабель успішно повернувся на Землю: всередині виявили мертвий екіпаж (фото)

Троє радянських космонавтів стали першими й єдиними людьми, які загинули в космосі.

55 років тому сталася трагедія, яка назавжди увійшла в історію освоєння космосу людством. Радянські космонавти Георгій Добровольський, Владислав Волков і Віктор Пацаєв, екіпаж космічного корабля "Союз-11", стали першими і єдиними людьми, які загинули в космосі. Загинути могли ще троє космонавтів, але виявлена у одного з них проблема зі здоров'ям врятувала їм життя, пише Popular Mechanics.

19 квітня 1971 року СРСР запустив на орбіту першу в світі космічну станцію — "Салют-1". Щоб провести перші тривалі експерименти в космосі, на станцію потрібно було відправити екіпаж. Космонавти місії "Салют-10" не змогли здійснити стикування з орбітальною станцією наприкінці квітня 1971 року, але це вдалося зробити екіпажу місії "Союз-11" 7 червня.

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Екіпаж космічного корабля "Союз-11" перебував на борту станції "Салют-1" 23 дні, проводячи різні експерименти. Віктор Пацаєв навіть увійшов в історію як перша людина, яка відсвяткувала день народження в космосі. Йому виповнилося 38 років.

Екіпаж місії "Союз-11". Георгій Добровольський (ліворуч), Владислав Волков (праворуч), Віктор Пацаєв (ліворуч, на задньому плані) Фото: popularmechanics.com

Але люди, які зрештою опинилися на борту станції "Салют-1", не були тими космонавтами, які спочатку мали брати участь у місії "Союз-11". Це мали бути Валерій Кубасов, Олексій Леонов і Петро Колодін. Але передпольотний медичний огляд виявив у Кубасова затемнення в легенях, що, як передбачалося, вказувало на туберкульоз. Пізніше з'ясувалося, що це легка форма алергії на цвітіння однієї з рослин. Саме ця медична помилка врятувала цих космонавтів.

Георгій Добровольський, Владислав Волков і Віктор Пацаєв 29 червня на кораблі "Союз-11" відокремилися від орбітальної станції та вирушили на Землю. Одними з останніх слів Владислава Волкова були: "Завтра зустрінемося, приготуйте коньяк". Хоча 30 червня корабель успішно приземлився, у ньому було виявлено мертвий екіпаж.

"Салют-1" і "Союз-11" на поштовій марці СРСР Фото: Wikipedia

Як показало розслідування, після розділення відсіків космічного корабля відкрився вентиляційний клапан, призначений для подачі зовнішнього повітря в капсулу після її безпечної посадки на Землю, що призвело до розгерметизації спускної капсули та загибелі космонавтів. Поки капсула перебувала в космосі, все повітря з неї витекло. З огляду на те, що у космонавтів не було скафандрів, вони загинули через 40 секунд.

Таким чином радянські космонавти, екіпаж космічного корабля "Союз-11", стали першими й єдиними людьми, які загинули в космосі.

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