Космический корабль успешно вернулся на Землю: внутри обнаружили мертвый экипаж (фото)

Три советских космонавта стали первыми и единственными людьми, погибшими в космосе.

55 лет назад произошла трагедия, которая навсегда вошла в историю освоения космоса человечеством. Советские космонавты Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев, экипаж космического корабля "Союз-11", стали первыми и единственными людьми, погибшими в космосе. Погибнуть могли трое других космонавтов, но выявленная у одного из них проблема со здоровьем, спасла им жизнь, пишет Popular Mechanics.

19 апреля 1971 года СССР запустил на орбиту первую в мире космическую станцию – "Салют-1". Для того, чтобы провести первые длительные эксперименты в космосе на станцию нужно было отправить экипаж. Космонавты миссии "Салют-10" не смогли провести стыковку с орбитальной станцией, а потому в конце апреля 1971 года, но это удалось сделать экипажу миссии "Союз-11" 7 июня.

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Экипаж космического корабля "Союз-11" находился на борту станции "Салют-1" 23 дня, проводя различные эксперименты. Виктор Пацаев даже вошел в историю как первый человек, отпраздновавший день рождения в космосе. Ему исполнилось 38 лет.

Экипаж миссии "Союз-11". Георгий Добровольский (слева), Владислав Волков (справа), Виктор Пацаев (слева, на заднем плане) Фото: popularmechanics.com

Но люди, которые в итоге оказались на борту станции "Салют-1" были не теми космонавтами, которые изначально должны были участвовать в миссии "Союз-11". Это должны были быть Валерий Кубасов, Алексей Леонов и Петр Колодин. Но предполетный медицинский осмотр выявил у Кубасова затемнение в легких, что как предполагалось, указывало на туберкулез. Позже выяснилось, что это легкая форма аллергии на цветение одного из растений. Именно эта медицинская ошибка спасла этих космонавтов.

Георгий Добровольский, Владислав Волков и Виктор Пацаев 29 июня на корабле "Союз-11" отделились от орбитальной станции и отправились на Землю. Одними из последних слов Владислава Волкова были: "Завтра встретимся, приготовьте коньяк". Хотя 30 июня корабль успешно приземлился, в нем был обнаружен мертвый экипаж.

"Салют-1" и "Союз-11" на почтовой марке СССР Фото: Wikipedia

Как показало расследование, после разделения отсеков космического корабля открылся вентиляционный клапан, предназначенный для подачи наружного воздуха в капсулу после ее безопасной посадки на Землю, что привело к разгерметизации спускаемой капсулы и гибели космонавтов. Пока капсула находилась в космосе, весь воздух из нее вышел. Учитывая то, что у космонавтов не было скафандров, они погибли через 40 секунд.

Таким образом советские космонавты, экипаж космического корабля "Союз-11", стали первыми и единственными людьми, погибшими в космосе.

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