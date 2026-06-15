Ця подорож тривала сім років: як Оскар Спек дістався з Німеччина до Австралії вплав (фото)

У 1932 році в Німеччині розпочалася експедиція на каное, яка тривала сім років та завершилася у Австралії. Маршрут подорожі пролягав на відстань понад 50 000 кілометрів і охоплював річки, узбережжя та ланцюги островів у Європі, Азії та Океанії.

Попри масштабність цього досягнення, людина, яка його здійснила, за життя отримала мало визнання. Цим мандрівником був Оскар Спек, який народився 1907 року поблизу Гамбурга, пише IFLScience.

Дорослішаючи в період після Першої світової війни, нестабільності Веймарської республіки та Великої депресії, Спек зіткнувся з тими самими економічними труднощами, що й мільйони інших німців. Втративши роботу 1932 року, Спек вирішив поєднати свої інтереси до геології та каякінгу, вирушивши до Кіпру, де сподівався знайти роботу в мідних копальнях.

Втративши роботу 1932 року, Спек вирішив поєднати свої інтереси до геології та каякінгу, вирушивши до Кіпру Фото: Australian National Maritime Museum

У віці 25 років, попри те, що не вмів плавати, Спек розпочав свою подорож, вирушивши до Ульма та сплавляючись по річці Дунай. Пізніше він змінив курс на річку Вардар у сучасній Північній Македонії. Згадуючи це рішення через десятиліття, він, як повідомляється, сказав: "Тоді Дунай почав набридати, а я чув, що ніхто раніше не спускався по Вардару в Македонії. Тож я вирішив поплисти до Скоп'є в Македонії і стати першим".

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Добравшись до Салонік у Греції та пропливши крізь грецькі острови до Кіпру, його плани змінилися. Ідея оселитися більше не приваблювала його. Натомість він поставив собі набагато більшу мету. У 1956 році він пояснив: "Я набагато більше хотів здійснити подорож на каяку, яка увійде в історію. Саме тоді я вперше сказав собі: "Чому б не Австралія"? Це було б просто неймовірно!"

Його маршрут ставав дедалі складнішим. Йому відмовили у дозволі на проходження Суецького каналу, що змусило його транспортувати каяк суходолом до Сирії. Звідти він плив річкою Євфрат у напрямку Перської затоки. Як повідомляється, на одному з відрізків він два тижні не бачив жодної людини, виживаючи завдяки диким фінікам, зібраним на берегах річки.

Труднощі тривали. Сильні вітри закинули його на невеликий острів, де на берег винесло гниюче тіло. Пізніше його човен вкрали і повернули лише після того, як він дав хабар відповідальним чиновникам.

Попри ці невдачі, Спек продовжив шлях уздовж узбережжя сучасних Ірану, Пакистану, Індії, М’янми, Таїланду та Малайзії. Потім він перетнув Індонезійський архіпелаг і обплив Нову Гвінею, уникаючи акул і крокодилів, перш ніж нарешті дістатися протоки Торреса.

Попри невдачі, Спек продовжив шлях уздовж узбережжя сучасних Ірану, Пакистану, Індії, М"янми, Таїланду та Малайзії Фото: Australian National Maritime Museum

Коли Спек прибув до Австралії у вересні 1939 року, політична ситуація кардинально змінилася з початку його експедиції. Нацистський режим контролював Німеччину, і щойно розпочалася Друга світова війна. Хоча місцеві мешканці острова Терс спочатку радо його зустріли, австралійська влада незабаром заарештувала його за підозрою у шпигунстві.

За повідомленнями, поліція привітала його словами: "Молодець, друже! Ти це зробив — дістався з Німеччини до Австралії на своєму човні. Але тепер у нас для тебе погана новина. Ти — ворожий іноземець. Ми збираємося тебе інтернувати".

Історія ускладнилася тим, що під час подорожі Спек мав деякі видимі зв’язки з Німеччиною. Історичні фотографії показують, що на певному етапі експедиції на його каное було вітрило з прапором Рейху та національним прапором зі свастикою. Однак свідчення людей, які знали його особисто, вказують на те, що він не був прихильником нацистської ідеології і не схвалював спроби Третього Рейху використати його досягнення в пропагандистських цілях.

Після прибуття до Австралії Спек провів деякий час у кількох таборах для інтернованих. Спочатку його утримували на острові Терсдей, потім перевели до Брісбена, а звідти — до табору для інтернованих Татура у штаті Вікторія. Хоча йому вдалося ненадовго втекти, влада знову його затримала і перевезла до табору "Лавдей 14" у Південній Австралії, де він залишався до кінця війни.

Попри те, що він здійснив одну з найдовших експедицій на каное, які коли-небудь фіксувалися, Спек так і не став широко відомим Фото: Wikimedia Commons

Після звільнення Спек вирішив залишитися в Австралії. Він заснував успішний бізнес з огранування опалів і побудував нове життя далеко від країни, де почалася його експедиція. Він залишався в Австралії до своєї смерті в 1993 році у віці 86 років.

Попри те, що він здійснив одну з найдовших експедицій на каное, які коли-небудь фіксувалися, Спек так і не став широко відомим. У своєму останньому листі до сестри Грети він розмірковував про своє досягнення з прийняттям, а не розчаруванням. "Я задоволений. Незалежно від того, чи отримаю я визнання, чи ні", — писав він.

Попри те, що він здійснив одну з найдовших експедицій на каное, які коли-небудь фіксувалися, Спек так і не став широко відомим Фото: Australian National Maritime Museum

Він також визнав, що світові події затьмарили його досягнення, зазначивши: "У нас дивна ситуація: один із найскладніших світових рекордів на сьогоднішній день, який залишиться таким і через сто років, і про який ніхто не знає. Але я задоволений. Війна набагато сильніше вплинула на долі мільйонів людей. Чому я не маю бути задоволеним?"

Історія Спека залишається яскравим прикладом рішучості та витривалості. Його експедиція перетнула континенти в один із найбуремніших періодів ХХ століття і продемонструвала, як особиста мета може перерости в історичне досягнення. Хоча його рекорд так і не отримав широкого розголосу, ця історія досі залишається однією із найвидатніших подорожей на каное, які коли-небудь здійснювалися.

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