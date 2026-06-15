Это путешествие длилось семь лет: как Оскар Спек добрался из Германии в Австралию вплавь (фото)

В 1932 году в Германии стартовала экспедиция на каноэ, которая длилась семь лет и завершилась в Австралии. Маршрут путешествия пролегал на расстояние более 50 000 километров и охватывал реки, побережья и цепи островов в Европе, Азии и Океании.

Несмотря на масштабность этого достижения, человек, который его совершил, при жизни получил мало признания. Этим путешественником был Оскар Спек, родившийся в 1907 году недалеко от Гамбурга, пишет IFLScience.

Взрослея в период после Первой мировой войны, нестабильности Веймарской республики и Великой депрессии, Спек столкнулся с теми же экономическими трудностями, что и миллионы других немцев. Потеряв работу в 1932 году, Спек решил совместить свои интересы к геологии и каякингу, отправившись на Кипр, где надеялся найти работу в медных рудниках.

Потеряв работу в 1932 году, Спек решил совместить свои интересы к геологии и каякингу, отправившись на Кипр Фото: Australian National Maritime Museum

В возрасте 25 лет, несмотря на то, что не умел плавать, Спек начал своё путешествие, отправившись в Ульм и сплавляясь по реке Дунай. Позже он сменил курс на реку Вардар в современной Северной Македонии. Вспоминая это решение спустя десятилетия, он, как сообщается, сказал: "Тогда Дунай начал надоедать, а я слышал, что никто раньше не спускался по Вардару в Македонии. Поэтому я решил плыть в Скопье в Македонии и стать первым".

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Добравшись до Салоник в Греции и проплыв через греческие острова до Кипра, его планы изменились. Идея поселиться там больше не привлекала его. Вместо этого он поставил перед собой гораздо более амбициозную цель. В 1956 году он объяснил: "Я гораздо больше хотел совершить путешествие на каяке, которое войдет в историю. Именно тогда я впервые сказал себе: "Почему бы не Австралия?" Это было бы просто невероятно!"

Его маршрут становился всё сложнее. Ему отказали в разрешении на прохождение Суэцкого канала, что вынудило его перевозить каяк по суше в Сирию. Оттуда он плыл по реке Евфрат в направлении Персидского залива. Как сообщается, на одном из отрезков он две недели не видел ни одного человека, выживая благодаря диким финикам, собранным на берегах реки.

Трудности продолжались. Сильные ветры занесли его на небольшой остров, где на берег вынесло гниющее тело. Позже его лодку украли и вернули только после того, как он дал взятку ответственным чиновникам.

Несмотря на эти неудачи, Спек продолжил путь вдоль побережья современных Ирана, Пакистана, Индии, Мьянмы, Таиланда и Малайзии. Затем он пересек Индонезийский архипелаг и обогнул Новую Гвинею, избегая акул и крокодилов, прежде чем наконец добраться до пролива Торреса.

Несмотря на неудачи, Спек продолжил путь вдоль побережья современных Ирана, Пакистана, Индии, Мьянмы, Таиланда и Малайзии Фото: Australian National Maritime Museum

Когда Спек прибыл в Австралию в сентябре 1939 года, политическая ситуация кардинально изменилась по сравнению с началом его экспедиции. Нацистский режим контролировал Германию, и только что началась Вторая мировая война. Хотя местные жители острова Терс сначала радушно его встретили, австралийские власти вскоре арестовали его по подозрению в шпионаже.

По сообщениям, полиция поприветствовала его словами: "Молодец, приятель! Ты это сделал — добрался из Германии в Австралию на своей лодке. Но теперь у нас для тебя плохая новость. Ты — вражеский иностранец. Мы собираемся тебя интернировать".

Ситуация осложнилась тем, что во время путешествия Спек имел некоторые видимые связи с Германией. Исторические фотографии показывают, что на определенном этапе экспедиции на его каноэ было парусо с флагом Рейха и национальным флагом со свастикой. Однако свидетельства людей, знавших его лично, указывают на то, что он не был сторонником нацистской идеологии и не одобрял попытки Третьего Рейха использовать его достижения в пропагандистских целях.

По прибытии в Австралию Спек провел некоторое время в нескольких лагерях для интернированных. Сначала его содержали на острове Терсдей, затем перевели в Брисбен, а оттуда — в лагерь для интернированных Татура в штате Виктория. Хотя ему удалось ненадолго сбежать, власти вновь его задержали и перевезли в лагерь "Лавдей 14" в Южной Австралии, где он оставался до конца войны.

Несмотря на то, что он совершил одну из самых длительных экспедиций на каноэ, когда-либо зафиксированных, Спек так и не стал широко известен Фото: Wikimedia Commons

После освобождения Спек решил остаться в Австралии. Он основал успешный бизнес по огранке опалов и построил новую жизнь вдали от страны, где началась его экспедиция. Он прожил в Австралии до самой смерти в 1993 году в возрасте 86 лет.

Несмотря на то, что он совершил одну из самых длительных экспедиций на каноэ, когда-либо зафиксированных, Спек так и не стал широко известен. В своем последнем письме к сестре Грете он размышлял о своем достижении с принятием, а не с разочарованием. "Я доволен. Независимо от того, получу ли я признание или нет", — писал он.

Несмотря на то, что он совершил одну из самых длительных экспедиций на каноэ, когда-либо зафиксированных, Спек так и не стал широко известен Фото: Australian National Maritime Museum

Он также признал, что мировые события затмили его достижение, отметив: "У нас странная ситуация: один из самых сложных мировых рекордов на сегодняшний день, который останется таковым и через сто лет, и о котором никто не знает. Но я доволен. Война гораздо сильнее повлияла на судьбы миллионов людей. Почему я не должен быть доволен?"

История Спека остается ярким примером решимости и выносливости. Его экспедиция пересекла континенты в один из самых бурных периодов ХХ века и продемонстрировала, как личная цель может превратиться в историческое достижение. Хотя его рекорд так и не получил широкой огласки, эта история до сих пор остается одним из самых выдающихся путешествий на каноэ, когда-либо совершавшихся.

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