Султанил раньше турецких султанов: гарем князя Владимира и другие факты (фото)

Князь Владимир Великий относится к самым известным фигурам средневековой истории Украины-Руси. Считается, что именно 11 июня 978 года Владимир Святославович стал правителем Киевской Руси, заняв киевский престол.

Князь Владимир вошел в историю как правитель, осуществивший крещение Руси в 988 году, однако образ святого князя, знакомый большинству людей, отражает лишь часть его натуры. Фокус собрал подборку необычных фактов, которые выходят далеко за пределы привычного представления о Владимире Великом.

До принятия христианства Владимир был совсем другим человеком. Летописи изображают его как воинственного язычника, который не только вел кровавые междоусобные войны, но и имел огромный гарем, поддерживал языческие культы и даже допускал человеческие жертвоприношения. Именно контраст между его ранней жизнью и последующим обращением в христианство сделал князя Владимира одной из самых противоречивых и интересных фигур украинской истории.

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Князь Владимир Святославович: молодые годы и борьба за власть

Владимир был сыном князя Святослава Игоревича и Малуши. В отличие от своих братьев Ярополка и Олега, он не имел столь высокого статуса из-за происхождения матери, которую летописи называют ключницей княгини Ольги. Именно поэтому юного Владимира отправили княжить в Новгород — далекий, но важный центр государства.

После гибели Святослава между его сыновьями началась борьба за власть. Сначала победил Ярополк, а Владимир был вынужден бежать в Скандинавию. Там он собрал варяжское войско, вернулся на Русь и начал собственную кампанию за киевский престол. Эта борьба сопровождалась насилием, изменами и убийствами, что было типичным явлением для средневековой политики.

После гибели Святослава между его сыновьями началась борьба за власть Фото: Wikimedia Commons

Одним из самых скандальных эпизодов этого периода стала история полоцкой княжны Рогнеды. По сообщению летописи, она отказала Владимиру в браке, назвав его "робичичем" — сыном рабыни. После захвата Полоцка князь силой взял ее в жены. Современные историки дискутируют относительно деталей этой драмы, но сам факт стал одним из самых известных примеров жестокости молодого правителя.

800 наложниц князя Владимира: правда или вымысел

Наиболее известный и одновременно самый скандальный факт из жизни Владимира до крещения связан с его гаремом. "Повесть временных лет" утверждает, что князь имел пять официальных жен и около 800 наложниц. В частности, летопись называет цифры в 300 женщин в Вышгороде, 300 в Белгороде и 200 в Берестове.

"Повесть временных лет" написал Нестор Летописец. Эта летопись утверждает, что князь имел пять официальных жен и около 800 наложниц Фото: Wikimedia Commons

Однако современные историки относятся к этой цифре осторожно. Многие исследователи считают, что летописец намеренно преувеличил масштабы разврата князя, чтобы сильнее продемонстрировать его моральное преобразование после принятия христианства. Собственно, в средневековой литературе такие приемы использовались довольно часто.

Несмотря на возможное преувеличение, сомнений в том, что Владимир имел многочисленных жен и наложниц, практически нет. Для языческих правителей того времени большое количество женщин было не только личной прихотью, но и демонстрацией власти, богатства и политического влияния. Именно поэтому история о гареме князя продолжает вызывать интерес даже спустя тысячу лет после его смерти.

Язычество и человеческие жертвоприношения

После захвата Киева Владимир не спешил с принятием новой веры. Наоборот, он активно укреплял язычество. На киевских холмах был установлен пантеон главных богов во главе с Перуном. Князь пытался создать единую государственную религию, которая могла бы объединить разные племена Руси.

На киевских холмах был установлен пантеон главных богов во главе с Перуном Фото: Wikimedia Commons

Именно с этим периодом летопись связывает одну из самых темных страниц его правления — человеческие жертвоприношения. В известной истории говорится о варяге-христианине и его сыне, которых язычники требовали принести в жертву богам. Отец отказался отречься от своей веры, после чего оба были убиты толпой. Историки считают этот рассказ важной частью летописной традиции, хотя отдельные детали остаются предметом дискуссий.

Интересно, что даже до крещения Руси христианство уже было известно в Киеве. Христианами были отдельные дружинники, купцы и представители элиты, а княгиня Ольга приняла крещение еще задолго до своего внука. Поэтому конфликт между язычеством и новой верой продолжался десятилетиями еще до знаменитых событий 988 года.

Почему Владимир Великий решил крестить Русь

В конце X века Русь уже была одним из крупнейших государств Европы. Однако язычество усложняло дипломатические отношения с христианскими странами. Именно поэтому вопрос новой религии имел не только духовное, но и политическое значение.

Согласно летописи, Владимир рассматривал различные варианты веры и принимал послов от мусульман, иудеев и христиан. Хотя эта история имеет легендарные черты, большинство историков соглашается, что князь действительно искал религию, способную укрепить его государство и повысить его международный статус.

Важную роль сыграл союз с Византией. Владимир помог императору подавить мятеж и взамен получил возможность жениться на византийской принцессе Анне. Для правителя Руси это был беспрецедентный дипломатический успех. Именно после этого князь принял крещение, а вскоре начал масштабную христианизацию своих владений.

Крещение Руси в 988 году и конфликт с язычниками

Массовое крещение киевлян стало одним из важнейших событий средневековой Европы. По приказу князя языческие идолы были сброшены, а Перуна демонстративно стянули к Днепру. После этого жителей Киева призвали прийти к реке для крещения.

Массовое крещение киевлян стало одним из важнейших событий средневековой Европы Фото: Wikipedia

Впрочем, процесс перехода к новой вере не был мирным и мгновенным. Часть населения сопротивлялась, особенно в отдаленных регионах государства. Языческие традиции продолжали существовать еще много поколений после официального принятия христианства. Многие древние обряды постепенно смешались с новой религией и сохранились в народной культуре до наших дней.

Современные историки отмечают, что христианизация Руси была длительным процессом, который растянулся на века. Даже после смерти Владимира языческие верования оставались влиятельными среди населения. Поэтому крещение Руси следует рассматривать не как одноразовое событие, а как начало большой культурной трансформации.

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