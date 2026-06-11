Султанив раніше за турецьких султанів: гарем князя Володимира та інші факти (фото)

Князь Володимир Великий належить до найвідоміших постатей середньовічної історії України-Русі. Вважається, що саме 11 червня 978 року Володимир Святославович став правителем Київської Русі, посівши київський престол.

Князь Володимир увійшов в історію як правитель, який здійснив хрещення Русі у 988 році, проте образ святого князя, знайомий більшості людей, відображає лише частину його натури. Фокус зібрав добірку незвичайних фактів, які виходять далеко за межі звичного уявлення про Володимира Великого.

До прийняття християнства Володимир був зовсім іншою людиною. Літописи змальовують його як войовничого язичника, який не лише вів криваві міжусобні війни, а й мав величезний гарем, підтримував язичницькі культи та навіть допускав людські жертвоприношення. Саме контраст між його раннім життям і подальшим наверненням до християнства зробив князя Володимира однією з найсуперечливіших та найцікавіших постатей української історії.

Відео дня

Князь Володимир Святославович: молоді роки та боротьба за владу

Володимир був сином князя Святослава Ігоровича та Малуші. На відміну від своїх братів Ярополка та Олега, він не мав настільки високого статусу через походження матері, яку літописи називають ключницею княгині Ольги. Саме тому юного Володимира відправили княжити до Новгорода — далекого, але важливого центру держави.

Після загибелі Святослава між його синами розпочалася боротьба за владу. Спочатку переміг Ярополк, а Володимир був змушений втекти до Скандинавії. Там він зібрав варязьке військо, повернувся на Русь і розпочав власну кампанію за київський престол. Ця боротьба супроводжувалася насильством, зрадами та вбивствами, що було типовим явищем для середньовічної політики.

Після загибелі Святослава між його синами розпочалася боротьба за владу Фото: чума

Одним із найскандальніших епізодів цього періоду стала історія полоцької княжни Рогніди. За повідомленням літопису, вона відмовила Володимиру в шлюбі, назвавши його "робичичем" — сином рабині. Після захоплення Полоцька князь силоміць узяв її за дружину. Сучасні історики дискутують щодо деталей цієї драми, але сам факт став одним із найвідоміших прикладів жорстокості молодого правителя.

800 наложниць князя Володимира: правда чи вигадка

Найбільш відомий і водночас найскандальніший факт із життя Володимира до хрещення пов'язаний із його гаремом. "Повість минулих літ" стверджує, що князь мав п'ять офіційних дружин та близько 800 наложниць. Зокрема, літопис називає цифри у 300 жінок у Вишгороді, 300 у Білгороді та 200 у Берестові.

"Повість минулих літ" написав Нестор Літописець. Цей літопис твердить, що князь мав п'ять офіційних дружин та близько 800 наложниць Фото: чума

Однак сучасні історики ставляться до цієї цифри обережно. Багато дослідників вважають, що літописець навмисно перебільшив масштаби розпусти князя, щоб сильніше продемонструвати його моральне перетворення після прийняття християнства. Власне, у середньовічній літературі такі прийоми використовувалися доволі часто.

Попри можливе перебільшення, сумнівів у тому, що Володимир мав численних дружин і наложниць, практично немає. Для язичницьких правителів того часу велика кількість жінок була не лише особистою примхою, а й демонстрацією влади, багатства та політичного впливу. Саме тому історія про гарем князя продовжує викликати інтерес навіть через тисячу років після його смерті.

Язичництво та людські жертвоприношення

Після захоплення Києва Володимир не поспішав із прийняттям нової віри. Навпаки, він активно зміцнював язичництво. На київських пагорбах було встановлено пантеон головних богів на чолі з Перуном. Князь намагався створити єдину державну релігію, яка могла б об'єднати різні племена Русі.

На київських пагорбах було встановлено пантеон головних богів на чолі з Перуном Фото: чума

Саме з цим періодом літопис пов'язує одну з найтемніших сторінок його правління — людські жертвоприношення. У відомій історії йдеться про варяга-християнина та його сина, яких язичники вимагали принести в жертву богам. Батько відмовився зректися своєї віри, після чого обидва були вбиті натовпом. Історики вважають цю розповідь важливою частиною літописної традиції, хоча окремі деталі залишаються предметом дискусій.

Цікаво, що навіть до хрещення Русі християнство вже було відоме в Києві. Християнами були окремі дружинники, купці та представники еліти, а княгиня Ольга прийняла хрещення ще задовго до свого онука. Тому конфлікт між язичництвом і новою вірою тривав десятиліттями ще до знаменитих подій 988 року.

Чому Володимир Великий вирішив хрестити Русь

Наприкінці X століття Русь уже була однією з найбільших держав Європи. Проте язичництво ускладнювало дипломатичні відносини з християнськими країнами. Саме тому питання нової релігії мало не лише духовне, а й політичне значення.

Згідно з літописом, Володимир розглядав різні варіанти віри та приймав послів від мусульман, юдеїв і християн. Хоча ця історія має легендарні риси, більшість істориків погоджується, що князь справді шукав релігію, здатну зміцнити його державу та підвищити її міжнародний статус.

Важливу роль відіграв союз із Візантією. Володимир допоміг імператору придушити заколот і натомість отримав можливість одружитися з візантійською принцесою Анною. Для правителя Русі це був безпрецедентний дипломатичний успіх. Саме після цього князь прийняв хрещення, а невдовзі розпочав масштабну християнізацію своїх володінь.

Хрещення Русі 988 року та конфлікт із язичниками

Масове хрещення киян стало однією з найважливіших подій середньовічної Європи. За наказом князя язичницькі ідоли були скинуті, а Перуна демонстративно стягнули до Дніпра. Після цього мешканців Києва закликали прийти до річки для хрещення.

Масове хрещення киян стало однією з найважливіших подій середньовічної Європи Фото: Wikipedia

Втім, процес переходу до нової віри не був мирним і миттєвим. Частина населення чинила опір, особливо у віддалених регіонах держави. Язичницькі традиції продовжували існувати ще багато поколінь після офіційного прийняття християнства. Багато давніх обрядів поступово змішалися з новою релігією та збереглися у народній культурі до наших днів.

Сучасні історики наголошують, що християнізація Русі була тривалим процесом, який розтягнувся на століття. Навіть після смерті Володимира язичницькі вірування залишалися впливовими серед населення. Тому хрещення Русі варто розглядати не як одноразову подію, а як початок великої культурної трансформації.

Інші новини науки