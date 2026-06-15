Не всі вмираючі зірки перетворюються на чорні діри: деякі створюють новий Всесвіт

Чорні діри й досі викликають безліч запитань. Наприклад, як маса, що дорівнює мільярдам Сонць, може стискатися до нескінченно малої точки, або як простір-час може викривлятися до нескінченності в сингулярності?

У випадку з чорними дірами відомі закони фізики перестають давати правильні відповіді. Вчені не можуть точно описати, що відбувається в таких умовах. Самі чорні діри не поспішають розкривати свої таємниці, приховуючи все за межами свого горизонту подій. Будь-яка матерія, випромінювання або інформація, що перетинають цю межу, включаючи саме світло, більше не можуть бути виявлені, пише Science Daily.

Через ці невирішені питання деякі дослідники розглядають можливість того, що принаймні деякі об’єкти, ідентифіковані як чорні діри, насправді можуть бути чимось зовсім іншим. Одна із запропонованих альтернатив — це ультракомпактний об’єкт, відомий як гравастар.

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Гравастари були б майже такими ж щільними й масивними, як чорні діри, що робило б їх надзвичайно важкими для виявлення через їхнє сильне гравітаційне тяжіння. Однак, на відміну від чорних дір, вони не містили б сингулярності або горизонту подій. Натомість під їхніми зовнішніми шарами звичайної матерії вони були б заповнені темною енергією. Ця загадкова форма енергії створює зовнішній тиск, який протидіє гравітації та запобігає повному колапсу.

Для багатьох фізиків гравастари є привабливою альтернативою, оскільки вони дозволяють уникнути деяких концептуальних проблем, пов’язаних із чорними дірами. Проте одне важливе питання залишалося без відповіді протягом десятиліть: як насправді можуть утворюватися гравастари?

Фізики-теоретики Даніель Джампольскі та професор Лучано Реццолла запропонували динамічне рішення рівнянь загальної теорії відносності Альберта Ейнштейна. Воно може пояснити, як зірка, що колапсує, може породити гравастар.

Згідно з їхньою роботою, колапс масивної зірки може спричинити народження мініатюрного всесвіту всередині самої матерії, що колапсує. Цей новоутворений всесвіт не надто відрізнятиметься від Великого вибуху, що породив наш власний космос. Як і в нашому Всесвіті, темна енергія сприятиме його розширенню.

У міру розширення міні-всесвіту він відштовхується назовні від внутрішнього тяжіння. Ця протидіюча сила може зупинити колапс до утворення чорної діри. У результаті встановлюється стабільна рівновага між зірковою речовиною, що колапсує, та внутрішнім всесвітом, що розширюється. Ця рівновага створює гравастар.

Дослідники стверджують, що їхнє відкриття вперше дає відповідь на питання, яке вчені обговорюють уже близько 25 років: як гравітаційні зірки можуть утворюватися в результаті колапсу звичайної матерії.

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