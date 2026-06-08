Найрідкісніший матеріал у Всесвіті можна знайти в кожному будинку на Землі: він унікальніший за алмази
Вчені називають деревину — найрідкіснішим матеріалом у Всесвіті, але не тому, що вона настільки цінна, а тому, що для її існування необхідне життя.
На відміну від алмазів, які утворюються під екстремальним тиском у багатьох космічних середовищах, деревина є продуктом біологічних процесів, які майже повністю унікальні для Землі.
Дослідження, опубліковане в журналі Nature Geoscience, припускає, що, хоча такі елементи, як вуглець, залізо і кремній, широко поширені у Всесвіті, специфічні умови, необхідні для життя рослин, а отже, і деревини, неймовірно рідкісні. Деревам необхідна рідка вода, стабільна атмосфера і складна екосистема, що робить деревину набагато менш поширеною, ніж багато цінних мінералів, знайдених у космосі.
Чому деревина рідкісна у Всесвіті:
- Біологічне походження. На відміну від мінералів, деревина утворюється внаслідок росту рослин, потребуючи фотосинтезу і специфічних планетарних умов.
- Обмежені середовища проживання. Хоча молекули на основі вуглецю існують на інших планетах, немає жодних доказів існування великомасштабного рослинного життя за межами Землі.
- Алмази проти деревини. Алмази можуть утворюватися природним чином в умовах високого тиску у Всесвіті, тоді як деревина залишається винятковою для біосфер, подібних до земної.
Також дослідження показали, що алмази можуть бути відносно поширені на екзопланетах і навіть випадати у вигляді опадів на крижаних гігантах, таких як Нептун і Уран. Тим часом японські вчені експериментують із супутниками на основі деревини, доводячи, що навіть найрідкісніші природні матеріали Землі можуть знайти потенційне застосування в космосі.
Хоча алмази можуть бути в достатку поширені по всьому Всесвіту, деревина нагадує про те, наскільки унікальна і складна біосфера Землі.