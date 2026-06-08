Найрідкісніший матеріал у Всесвіті можна знайти в кожному будинку на Землі: він унікальніший за алмази

Вчені називають деревину — найрідкіснішим матеріалом у Всесвіті, але не тому, що вона настільки цінна, а тому, що для її існування необхідне життя.

На відміну від алмазів, які утворюються під екстремальним тиском у багатьох космічних середовищах, деревина є продуктом біологічних процесів, які майже повністю унікальні для Землі.

Дослідження, опубліковане в журналі Nature Geoscience, припускає, що, хоча такі елементи, як вуглець, залізо і кремній, широко поширені у Всесвіті, специфічні умови, необхідні для життя рослин, а отже, і деревини, неймовірно рідкісні. Деревам необхідна рідка вода, стабільна атмосфера і складна екосистема, що робить деревину набагато менш поширеною, ніж багато цінних мінералів, знайдених у космосі.

Чому деревина рідкісна у Всесвіті:

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Біологічне походження. На відміну від мінералів, деревина утворюється внаслідок росту рослин, потребуючи фотосинтезу і специфічних планетарних умов.

Обмежені середовища проживання. Хоча молекули на основі вуглецю існують на інших планетах, немає жодних доказів існування великомасштабного рослинного життя за межами Землі.

Алмази проти деревини. Алмази можуть утворюватися природним чином в умовах високого тиску у Всесвіті, тоді як деревина залишається винятковою для біосфер, подібних до земної.

Також дослідження показали, що алмази можуть бути відносно поширені на екзопланетах і навіть випадати у вигляді опадів на крижаних гігантах, таких як Нептун і Уран. Тим часом японські вчені експериментують із супутниками на основі деревини, доводячи, що навіть найрідкісніші природні матеріали Землі можуть знайти потенційне застосування в космосі.

Хоча алмази можуть бути в достатку поширені по всьому Всесвіту, деревина нагадує про те, наскільки унікальна і складна біосфера Землі.