Редчайший материал во Вселенной можно найти в каждом доме на Земле: он уникальнее алмазов
Ученые называют древесину – самым редким материалом во Вселенной, но не потому, что она настолько ценна, а потому, что для ее существования необходима жизнь.
В отличие от алмазов, которые образуются под экстремальным давлением во многих космических средах, древесина является продуктом биологических процессов, которые почти полностью уникальны для Земли.
Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, предполагает, что, хотя такие элементы, как углерод, железо и кремний, широко распространены во Вселенной, специфические условия, необходимые для жизни растений, а следовательно, и древесины, невероятно редки. Деревьям необходима жидкая вода, стабильная атмосфера и сложная экосистема, что делает древесину гораздо менее распространенной, чем многие ценные минералы, найденные в космосе.
Почему древесина редка во Вселенной:
- Биологическое происхождение. В отличие от минералов, древесина образуется в результате роста растений, требуя фотосинтеза и специфических планетарных условий.
- Ограниченные среды обитания. Хотя молекулы на основе углерода существуют на других планетах, нет никаких доказательств существования крупномасштабной растительной жизни за пределами Земли.
- Алмазы против древесины. Алмазы могут образовываться естественным образом в условиях высокого давления во Вселенной, в то время как древесина остается исключительной для биосфер, подобных земной.
Также исследования показали, что алмазы могут быть относительно распространены на экзопланетах и даже выпадать в виде осадков на ледяных гигантах, таких как Нептун и Уран. Тем временем японские ученые экспериментируют со спутниками на основе древесины, доказывая, что даже самые редкие природные материалы Земли могут найти потенциальное применение в космосе.
Хотя алмазы могут быть в изобилии распространены по всей Вселенной, древесина напоминает о том, насколько уникальна и сложна биосфера Земли.