Редчайший материал во Вселенной можно найти в каждом доме на Земле: он уникальнее алмазов

Ученые называют древесину – самым редким материалом во Вселенной, но не потому, что она настолько ценна, а потому, что для ее существования необходима жизнь.

В отличие от алмазов, которые образуются под экстремальным давлением во многих космических средах, древесина является продуктом биологических процессов, которые почти полностью уникальны для Земли.

Исследование, опубликованное в журнале Nature Geoscience, предполагает, что, хотя такие элементы, как углерод, железо и кремний, широко распространены во Вселенной, специфические условия, необходимые для жизни растений, а следовательно, и древесины, невероятно редки. Деревьям необходима жидкая вода, стабильная атмосфера и сложная экосистема, что делает древесину гораздо менее распространенной, чем многие ценные минералы, найденные в космосе.

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Почему древесина редка во Вселенной:

Биологическое происхождение. В отличие от минералов, древесина образуется в результате роста растений, требуя фотосинтеза и специфических планетарных условий.

Ограниченные среды обитания. Хотя молекулы на основе углерода существуют на других планетах, нет никаких доказательств существования крупномасштабной растительной жизни за пределами Земли.

Алмазы против древесины. Алмазы могут образовываться естественным образом в условиях высокого давления во Вселенной, в то время как древесина остается исключительной для биосфер, подобных земной.

Также исследования показали, что алмазы могут быть относительно распространены на экзопланетах и ​​даже выпадать в виде осадков на ледяных гигантах, таких как Нептун и Уран. Тем временем японские ученые экспериментируют со спутниками на основе древесины, доказывая, что даже самые редкие природные материалы Земли могут найти потенциальное применение в космосе.

Хотя алмазы могут быть в изобилии распространены по всей Вселенной, древесина напоминает о том, насколько уникальна и сложна биосфера Земли.