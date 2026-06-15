Постукали не з того боку Землі: вчені розслідують неможливий землетрус

Під північною частиною штату Юта було зафіксовано дуже дивний землетрус. Землетрус стався набагато глибше за земну кору, що вважалося неможливим.

Підземні поштовхи було зафіксовано ще в 1979 році, і відтоді вчені ламають голову над розгадкою того, що сталося. Магнітуда цього землетрусу становила всього 3,8 бала. Дані вказували на те, що землетрус стався на глибині понад 80 км нижче рівня моря, що не мало жодного сенсу з точки зору геології, пише Futurism.

"Я провів інший аналіз, який переконав мене в реальності глибокого залягання, але було важко переконати інших у тому, що це вкрай аномальний землетрус у мантії стався в регіоні, де його не мало б бути", — каже сейсмолог з Університету Юти Джордж Зандт.

Професор геології Університету Юти Кіт Копер та Зандт проаналізували вісім послідовних "глибинних землетрусів" у регіоні, підтвердивши, що вони сталися у верхній мантії Землі, на глибині десятків кілометрів нижче межі земної кори.

Відео дня

Копер та його колеги стверджують, що вони встановили, що ці землетруси є "типовим явищем континентальної мантії", тобто пов’язані з рухами в мантії Землі, які відбуваються протягом надзвичайно тривалих періодів часу.

Дослідження підкреслює, як багато ще належить дізнатися про ці потужні тектонічні процеси, що відбуваються глибоко всередині планети, і наскільки вони дивовижно відрізняються від дрібніших сейсмічних подій, пов’язаних із земною корою.

"Це своєрідна загадка з точки зору фундаментальної фізики. Як взагалі таке може відбуватися? Ми навіть уявити не можемо, наскільки сильними можуть бути такі землетруси", — каже Копер.

Команда припускає, що ці нові "глибокі землетруси" можуть бути спричинені повільним стисканням мантії Вайомінгським кратоном.

"У масштабі мільйонів років мантія вдаряється об кратон, а потім огортає його. Саме ця взаємодія, під час якої потік мантії огортає твердий кратонний корінь, і спричиняє такі глибокі землетруси", — підсумували автори дослідження.

Інші новини науки