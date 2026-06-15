Постучали не с той стороны Земли: ученые расследуют невозможное землетрясение

Очень странное землетрясение было зафиксировано под северной частью штата Юта. Землетрясение произошло гораздо глубже земной коры, что считалось невозможным.

Подземные толчки были зафиксированы еще в 1979 году, и с тех пор ученые ломают голову над разгадкой произошедшего. Магнитуда этого землетрясения была всего 3,8 баллов. Данные указывали на то, что землетрясение произошло на глубине более 80 км ниже уровня моря, что не имело никакого смысла с точки зрения геологии, пишет Futurism.

“Я провел другой анализ, который убедил меня в реальности глубокого залегания, но было трудно убедить других в том, что это крайне аномальное землетрясение в мантии произошло в регионе, где его быть не должно”, - говорит сейсмолог из Университета Юты Джордж Зандт.

Профессор геологии Университета Юты Кит Копер и Зандт проанализировали восемь последовательных «глубоких землетрясений» в регионе, подтвердив, что они произошли в верхней мантии Земли, на глубине десятков километров ниже границы земной коры.

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Копер и его коллеги утверждают, что они определили, что эти землетрясения являются “типичным событием континентальной мантии”, то есть связаны с движениями в мантии Земли, происходящими в течение чрезвычайно длительных периодов времени.

Исследование подчеркивает, как много еще предстоит узнать об этих мощных тектонических процессах глубоко внутри планеты и насколько они удивительно отличаются от более мелких, связанных с земной корой сейсмических событий.

“Это своего рода загадка с точки зрения фундаментальной физики. Как вообще такое может происходить? Мы понятия не имеем, насколько сильными могут быть такие землетрясения”, — говорит Копер.

Команда предполагает, что эти новые “глубокие землетрясения” могут быть вызваны медленным сжатием мантии Вайомингским кратоном.

“В масштабе миллионов лет мантия ударяется о кратон, а затем обтекает его. Именно это взаимодействие, при котором поток мантии обтекает твердый кратонный корень, и вызывает такие глубокие землетрясения”, - подытожили авторы исследования.

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