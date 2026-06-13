Світ на порозі Третьої світової війни: кількість "гарячих точок" на Землі досягла рекордного рівня

Дослідження показує, що кількість конфліктів між державами досягла найвищого рівня з часів Другої світової війни.

Вчені з Уппсальської програми даних про конфлікти (UCDP) виявили, що у 2025 році загалом було зафіксовано 65 міждержавних конфліктів. Ще більш тривожне відкриття вказує на те, що кількість "гарячих точок" подвоювалася два роки поспіль, пише Daily Mail.

До числа конфліктів входить війна України з Росією, а також бойові дії між Іраном та Ізраїлем, Індією та Пакистаном, а також Ізраїлем та Сирією. Статистика також свідчить про те, що 13 конфліктів минулого року можна класифікувати як "війни" — бойові дії призвели до загибелі щонайменше 1000 осіб за рік. У результаті 2025 рік офіційно визнали найкривавішим в історії людства: загинуло понад 244 600 осіб. Ці дані також стали другим за величиною показником загибелі солдатів і мирних жителів з часів геноциду в Руанді в 1994 році.

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За словами старшого аналітика та керівниці проєкту в UCDP Терези Петтерссон, йдеться не лише про зростання кількості військових конфліктів, а й про надзвичайно високий рівень смертоносного насильства. Дані також свідчать про те, що зростання міждержавних конфліктів триває вже понад 10 років і лише прискорюється. Вчені зазначають, що такі дані відображають руйнування світового порядку, встановленого після Другої світової війни.

Найбільшим з військових конфліктів останніх років вважається війна в Україні. Вчені зазначають, що повномасштабна війна в Україні стала найбільшим і найкривавішим конфліктом у Європі з часів закінчення Другої світової війни. За оцінками дослідників, минулого року з обох сторін загинуло щонайменше 97 400 осіб — 62% від усіх бойових втрат 2025 року.

Хоча дослідники стверджують, що зростання міждержавних конфліктів збільшує ризик Третьої світової війни, за словами співавтора дослідження Шона Девіса, старшого аналітика Каліфорнійського університету, ймовірність початку глобальної світової війни все ж залишається відносно низькою.

Девіс вважає, що послаблення прихильності до угоди НАТО про взаємну оборону робить світову війну менш імовірною. З іншого боку, така ситуація підвищує ризики регіональних воєн, зокрема й ймовірність ядерної війни.

Статистика також свідчить про неймовірне зростання насильства щодо мирного населення — вважається, що "одностороннє насильство" призвело до загибелі близько 76 500 мирних жителів. Для порівняння, це на 400% більше, ніж у 2024 році, а також найбільша кількість жертв серед мирного населення з 1994 року, коли в результаті геноциду було вбито від 500 000 до мільйона жителів Руанди.

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