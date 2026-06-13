Мир на пороге Третьей мировой: количество "горячих точек" на Земле достигло рекордного уровня

Исследование показывает, что число конфликтов между государствами достигло самого высокого уровня со времен Второй мировой войны.

Ученые из Уппсальской программы данных о конфликтах (UCDP) обнаружили, что в 2025 году в общей сложности было зафиксировано 65 конфликтов между государствами. Еще более тревожное открытие указывает на то, что число "горячих точек" удваивалось два года подряд, пишет Daily Mail.

В число конфликтов входит война Украины с Россией, а также боевые действия между Ираном и Израилем, Индией и Пакистаном, а также Израилем и Сирией. Статистика также свидетельствует о том, что 13 конфликтов в прошлом году можно классифицировать как "войны" — боевые действия привели к гибели не менее 1000 человек за год. В результате, 2025 год официально призвали самым кровавым в истории человечества: погибло более 244 600 человек. Данные также стали вторым по величине показателем гибели солдат и мирных жителей со времен геноцида в Руанде в 1994 году.

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По словам старшего аналитика и руководителя проекта в UCDP Терезы Петтерссона, речь идет не только о росте количества военных конфликтов, но также и об чрезвычайно высоком уровне смертоносного насилия. Данные также свидетельствуют о том, что рост межгосударственных конфликтов продолжается уже более 10 лет и лишь ускоряется. Ученые отмечают, что такие данные отражают разрушение мирового порядка, установленного после Второй мировой войны.

Крупнейшим из военных конфликтов за последние годы считается война в Украине. Ученые отмечают, что полномасштабная война в Украине стала самым крупным и кровопролитным конфликтом в Европе со временем окончания Второй мировой воны. Согласно оценкам исследователей, в прошлом году с обеих сторон погибло не менее 97 400 человек — 62% от всех боевых потерь 2025 года.

Хотя исследователи утверждают, что рост межгосударственных конфликтов увеличивает риск Третьей мировой войны, по словам соавтора исследования Шона Дэвиса, старшего аналитика Калифорнийского университета, шансы на начало глобальной мировой войны все же остаются относительно низкими.

Дэвис считает, что ослабление приверженности соглашению НАТО о взаимной обороне делает мировую войну менее вероятной. С другой стороны, ситуация повышает риски региональных войн, в том числе и возможность ядерной войны.

Статистика также свидетельствует о невероятном рост насилия в отношении мирного населения — считается, что "одностороннее насилие" привело к гибели около 76 500 мирных жителей. Для сравнения, это на 400% больше, чем в 2024 году, а также самое большое количество жертв среди мирного населения с 1994 года, когда в результате геноцида было убито от 500 000 до миллиона жителей Руанды.

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