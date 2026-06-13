У дитинстві літні канікули здавалися нескінченними, але з віком це змінилося: у чому справа

Дослідники з'ясували, чому літо здається нескінченним у дитинстві, але в дорослому житті пролітає в одну мить.

Більшість людей пам’ятають останній день у школі перед початком літніх канікул: діти відраховують час до кінця дня, щоб нарешті почався відпочинок. У дитинстві літні канікули здавалися нескінченними, проте з віком все змінюється: не встигнемо ми й оком моргнути, як настає осінь, пише Popular Science.

За словами дослідників, це здається дивним, але спостереження показують, що в дитинстві літні канікули справді здавалися нескінченними, поки раптово не закінчувалися. Однак нічого подібного не спостерігається у дорослому віці — насправді здається, що час летить дедалі швидше в міру того, як ми стаємо старшими.

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Вчені зазначають, що відповідь простіша, ніж можна було б припустити: якщо коротко, наш мозок трохи нас обманює. Деякі дослідження показують, що літні канікули в дитинстві могли здаватися довшими, тому що мозок буквально сприймав час інакше. Простими словами, вся справа в пам'яті, новизні та тому, що коли ти дитина, майже все в житті відбувається вперше. Перша поїздка на велосипеді, перше кохання в літньому таборі, перше неприємне зіткнення з чимось — все це, по суті, розтягнуло літо в нашій пам'яті.

Водночас у дорослому віці час, здається, минає швидше через те, що ми вже занадто багато чого бачили й пережили. За словами вчених, справа не просто в ностальгії — у дорослому віці літо раптом здається абсурдно коротким через те, що наш мозок дійсно сприймає час по-іншому.

За словами доктора Марка Віттмана, відчуття того, скільки часу триває той чи інший період, здебільшого зводиться до того, скільки ми насправді пам’ятаємо. Простіше кажучи, наш мозок ніби перебирає в пам’яті найяскравіші моменти й аналізує, скільки всього сталося. Якщо ми говоримо про дитинство, відповідь майже завжди — дуже багато, тому що відбувається надзвичайно багато нового. Дослідження також показують, що новизна надзвичайно важлива, коли йдеться про збереження спогадів у пам'яті.

Є й інший аспект: дитячий мозок активно змінюється, поки відбувається безліч перших моментів. За словами доктора Вітмана, кожен рік у дитинстві кардинально відрізняється з точки зору розвитку — людина росте як фізично, так і емоційно та когнітивно. Простими словами, щороку дитина, по суті, стає новою людиною.

Як наслідок, літні канікули в дитинстві не просто сповнені новизни, вони проходять у мозку, що швидко змінюється і ідеально підготовлений до кодування спогадів, що робить цю пору року більш насиченою та багатою в ретроспективі. Водночас доросле життя стає одноманітним, а тому час пролітає значно швидше, ніж у дитинстві.

За словами доктора Вітмана, у новому дослідженні вони з колегами також виявили щось дивне: літні люди насправді не описували спогади як більш розмиті чи менш яскраві. У деяких випадках спогади здавалися більш насиченими та емоційними, проте мозок, схоже, гірше кодує звичайні повсякденні речі.

Як уповільнити час?

Дослідження також показують, що ми можемо трохи обдурити мозок, тим самим сповільнивши плин часу. У цьому питанні, за словами доктора Вітмана, важливу роль відіграє новизна — нові місця, люди та враження. Причому навіть незначні. Простими словами, час від часу нам слід використовувати нові маршрути для прогулянок, освоювати нові хобі та відвідувати незнайомі місця.

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