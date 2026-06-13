В детстве летние каникулы казались бесконечными, но с возрастом это изменилось: в чем дело

Исследователи выяснили, почему лето кажется бесконечным в детстве, но во взрослой жизни пролетает в мгновение ока.

Большинство помнят последний день школы перед началом летних каникул: дети отсчитывают время до конца дня, чтобы наконец начался отдых. В детстве летние каникулы казались бесконечными, однако с возрастом все меняется: не успеем мы и глазом моргнуть, как наступает осень, пишет Popular Science.

По словам исследователей, это кажется странным, но наблюдения показывают, что в детстве летние каникулы действительно казались бесконечными, пока внезапно не обрывались. Однако ничего подобного не наблюдается во взрослом возрасте — на самом деле, кажется, что время летит все быстрее по мере того, как мы становимся старше.

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Ученые отмечают, что ответ проще, чем можно было бы предположить: если коротко, наш мозг немного обманывает нас. Некоторые исследования показывают, что летние каникулы в детстве могли казаться дольше, потому что мозг буквально воспринимал время по-другому. Простыми словами, все дело в памяти, новизне и том, что когда ты ребенок, почти все в жизни происходит впервые. Первая поездка на велосипеде, первая влюбленность в летнем лагере, первое неприятное столкновение с чем-либо — все это, по сути, растянуло лето в нашей памяти.

В то же время, во взрослом возрасте время, похоже, летит быстрее, из-за того, что мы слишком многое уже видели и проживали. По словам ученых, дело не просто в ностальгии — во взрослом возрасте лето вдруг кажется абсурдно коротким из-за того, что наш мозг действительно воспринимает время по-другому.

По словам доктора Марка Уиттмана, ощущение того, сколько времени длится тот или иной период, в основном сводится к тому, сколько мы на самом деле помним. Простыми словами, наш мозг будто перебирает в памяти самые яркие моменты, и анализирует сколько всего произошло. Если мы говорим о детстве, ответ почти всегда — очень многое, потому что происходит чрезвычайно много нового. Исследования также показывают, что новизна чрезвычайно важна, когда речь идет о сохранении воспоминаний в памяти.

Есть и другой аспект: детский мозг активно меняется, пока происходит множество первых моментов. По словам доктора Уитмана, каждый год в детстве совершенно отличается в плане развития — человек растет как физически, так и эмоционально, и когнитивно. Простыми словами, каждый год ребенок, по сути, становится новым человеком.

В результате, летние каникулы в детстве не просто наполнены новизной, они происходят в быстро меняющемся мозге, который идеально подготовлен к кодированию воспоминаний, что делает это время года более насыщенным и богатым в ретроспективе. В то же время взрослая жизнь становится однообразной, а потому время пролетает значительно быстрее, чем в детстве.

По словам доктора Уитмана, в новом исследовании они с коллегами также обнаружили нечто удивительное: пожилые люди на самом деле не описывали воспоминания как более размытые или менее яркие. В некоторых случаях воспоминания казались более насыщенными и эмоциональными, однако мозг, похоже, хуже кодирует обычные повседневные вещи.

Как замедлить время?

Исследования также показывают, что мы можем немного обмануть мозг, тем самым замедлив время. В этом вопросе, по словам доктора Уитмана, важна новизна — новые места, люди и впечатления. Причем даже незначительные. Простыми словами, время от времени нам следует использовать новые маршруты для прогулки, осваивать новые хобби и посещать незнакомые места.

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