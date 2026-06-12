Удаленная работа плохо сказывается на здоровье людей: особенно уязвимы одиночки

Исследование показало, что работа из дома связана с ростом проблем с психическим здоровьем, особенно у тех, кто живет сам.

Пандемия коронавируса заставила многих людей отказаться от работы в офисе в пользу работы из дому. Несмотря на то, что пандемия официально закончилась, многие люди так и не вернулись к работе в офисе, отдавая предпочтение удаленной работе, пишет Daily Mail.

Новое исследование предполагает, что переход от работы в офисе к работе из дома связан с ростом уровня психологического стресса. Причем больше всего пострадали те, кто живет один.

Результаты исследования были опубликованы в журнале Science и основаны на анализе данных 588 322 человек из пяти крупных опросов в США, проведенных в период с 2011 по 2024 год, за исключением пиковых лет COVID-19. Авторы считают, это позволило избежать искажения результатов.

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В ходе исследования команда сравнила использование медицинских услуг, включая лечение психических заболеваний и назначение антидепрессантов, между работниками, чья работа предполагает удаленный доступ, и теми, чья работа требует личного присутствия.

Команда обнаружила, что люди, как правило, отмечали большую значимость своей работы, когда она включала взаимодействие с другими людьми — именно этого не хватает во время удаленной работы. В то же время у людей, которые работали дома, наблюдался небольшой, но весьма заметный рост психологического стресса в годы после пандемии. Еще более любопытным оказалось то, что влияние было значительно сильнее для тех, кто жил сам — показатели стресса были почти вдвое выше.

Авторы также отмечают, что не наблюдалось соответствующего рост использования медицинских услуг, не связанных с психическим здоровьем. Это указывает на то, что тенденция не была просто связана с увеличением числа обращений за медицинской помощью.

Согласно статистике, рост удаленной работы составил около одной трети от общего увеличения психологического стресса, наблюдаемого за весь период исследования. Проще говоря, ученые признают, что удаленна работа является значительным, но не единственным фактором.

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