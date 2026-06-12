Дистанційна робота негативно позначається на здоров"ї людей: особливо вразливі самотні люди

Дослідження показало, що робота з дому пов’язана зі зростанням проблем із психічним здоров’ям, особливо у тих, хто живе самостійно.

Пандемія коронавірусу змусила багатьох людей відмовитися від роботи в офісі на користь роботи з дому. Незважаючи на те, що пандемія офіційно закінчилася, багато людей так і не повернулися до роботи в офісі, віддаючи перевагу дистанційній роботі, пише Daily Mail.

Нове дослідження свідчить, що перехід від роботи в офісі до роботи з дому пов'язаний із зростанням рівня психологічного стресу. Причому найбільше постраждали ті, хто живе самостійно.

Результати дослідження були опубліковані в журналі Science і ґрунтуються на аналізі даних 588 322 осіб, отриманих у ході п’яти великих опитувань у США, проведених у період з 2011 по 2024 рік, за винятком пікових років пандемії COVID-19. Автори вважають, що це дозволило уникнути спотворення результатів.

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У ході дослідження команда порівняла рівень використання медичних послуг, зокрема лікування психічних захворювань та призначення антидепресантів, серед працівників, чия робота передбачає дистанційну форму, та тих, чия робота вимагає особистої присутності.

Команда виявила, що люди, як правило, надавали більшого значення своїй роботі, коли вона передбачала взаємодію з іншими людьми — саме цього бракує під час дистанційної роботи. Водночас у людей, які працювали вдома, спостерігалося невелике, але досить помітне зростання психологічного стресу в роки після пандемії. Ще цікавішим виявилося те, що вплив був значно сильнішим для тих, хто жив сам — показники стресу були майже вдвічі вищими.

Автори також зазначають, що не спостерігалося відповідного зростання використання медичних послуг, не пов’язаних із психічним здоров’ям. Це вказує на те, що ця тенденція не була просто пов’язана зі збільшенням кількості звернень за медичною допомогою.

Згідно зі статистикою, зростання обсягів дистанційної роботи становило близько третини від загального зростання психологічного стресу, що спостерігалося протягом усього періоду дослідження. Простіше кажучи, вчені визнають, що дистанційна робота є значним, але не єдиним чинником.

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