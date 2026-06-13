Люди схильні рухатися проти годинникової стрілки: вчені не знають, чому

Чому люди мають сильну схильність рухатися вліво? Вчені висунули кілька припущень, але це все ще залишається загадкою.

Натовп поводиться загадково, іноді більше нагадуючи колективний розум величезного єдиного організму, ніж сукупність окремих людей. Якщо спостерігати зверху та здалеку, можна помітити, що великі групи людей рухаються у складний, але передбачуваний спосіб. У новому дослідженні вчені з Токійського університету та Університету Наварри провели серію експериментів, які показали, що натовпи людей мають дивну тенденцію рухатися проти годинникової стрілки, тобто вліво. Причина цього залишається загадкою. Дослідження опубліковано в журналі Nature Communications, пише IFLScience.

За останні кілька років з’явилася теорія, що люди загалом мають сильну схильність рухатися колективно проти годинникової стрілки. Щоб перевірити, наскільки ця теорія вірна, вчені провели кілька складних експериментів, пов'язаних із рухом людей у натовпі. У них брали участь як дорослі, так і діти, але з однаковими початковими умовами та завданнями, що стосувалися руху.

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Вчені виявили, що в переважній більшості випадків, коли люди рухалися та повертали, вони помітно віддавали перевагу поворотам уліво, тобто рухалися проти годинникової стрілки.

За словами вчених, це несподіване відкриття, оскільки, принаймні інстинктивно, коли люди рухаються безладно, можна припустити, що вони повертають убік залежно від своїх потреб, не віддаючи явної переваги якомусь напрямку. Але за рівних умов у всіх експериментах була помітна сильна схильність людей йти ліворуч під час колективного руху.

Під час аналізу результатів дослідження враховувалися культурні особливості, вік, стать учасників, а також те, чи є вони правшами чи лівшами, адже все це могло вплинути на підсумки експериментів. Результати залишалися незмінними незалежно від будь-яких факторів. Природно, як виявили вчені, діти більш схильні до руху проти годинникової стрілки, ніж дорослі, тому вік відіграє роль у послабленні або посиленні цього ефекту.

Автори дослідження зазначають, що результати виглядають ще більш дивовижними, якщо врахувати, що в природі більшість явищ, пов’язаних із пересуванням, свідчать про те, що тварини здебільшого рухаються без переваги певного напрямку.

Чому люди схильні до такого способу пересування, залишається загадкою. Можливо, це пов’язано з великомасштабними явищами, такими як сила Коріоліса або магнітне поле Землі, але це видається малоймовірним, кажуть вчені.

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