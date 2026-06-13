Люди склонны двигаться против часовой стрелки: ученые не знают, почему

Почему люди имеют сильную тенденцию двигаться в левую сторону? Ученые выдвинули несколько предположений, но все же это остается загадкой.

Толпа действует загадочным образом, иногда больше напоминая коллективный разум огромного единого организма, чем совокупность отдельных людей. При наблюдении сверху и издалека можно обнаружить, что большие группы людей, движущихся сложным, но предсказуемым образом. В новом исследовании ученые из Токийского университета и Университета Наварры провели серию экспериментов, которые показали, что толпы людей имеют странную тенденцию двигаться против часовой стрелки, то есть в левую сторону. Причина этого остается загадкой. Исследование опубликовано в журнале Nature Communications, пишет IFLScience.

За последние несколько лет появилась теория, что люди в целом имеют сильную тенденцию двигаться коллективно против часовой стрелки. Чтобы проверить, насколько эта теория верна, ученые провели несколько сложных экспериментов, связанных с движением людей в толпе. В них принимали участие как взрослые, так и дети, но с одинаковыми начальными условиями и заданиями, которые касались движения.

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Ученые обнаружили, что в подавляющем большинстве случаев, когда люди двигались и поворачивали, они заметно предпочитали поворачиваться в левую строну, то есть двигались против часовой стрелки.

По словам ученых, это неожиданное открытие, поскольку, по крайней мере, инстинктивно, когда люди ходят беспорядочно, можно предположить, что они поворачиваются в зависимости от своих потребностей, без явного предпочтения какого-либо направления. Но при равных условиях во всех экспериментах была заметна сильная склонность людей во идти налево во время коллективного движения.

Во время анализа результатов исследования учитывались культурные особенности, возраст, пол участников, а также являются они правшами или левшами, ведь все это могло повлиять на итоги экспериментов. Результаты оставались неизменными независимо ни от чего. Естественное, как обнаружили ученые, дети более склонны к движению против часовой стрелки, чем взрослые, поэтому возраст играет роль в ослаблении или усилении этого эффекта.

Авторы исследования говорят, что результаты выглядят еще более удивительно, если учитывать то, что в природе большинство явлений, связанных с передвижением, показывают, что животные в основном перемещаются без предпочтения определенного направления.

Почему люди склонны к такому способу передвижения, остается загадкой. Возможно, это связано с крупномасштабными явлениями, такими как сила Кориолиса или магнитное поле Земли, но это кажется маловероятным, говорят ученые.

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