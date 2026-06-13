Послідовниця Ісуса Христа: ящірку, що біжить по воді, зняли на камеру (відео)

Дослідники показали відео, на якому звичайний василіск, він же "ящірка Ісуса Христа", біжить по воді.

Звичайні василіски мешкають у Центральній та Південній Америці, у тропічних лісах, поблизу річок і струмків. Це відносно невеликі ящірки з великими хвостами, які майже вдвічі перевищують довжину їхнього тіла. Але, схоже, представники цього виду також здатні на дива — на відео зафіксовано "ящірку Ісуса Христа", що біжить по воді, пише Science Focus.

За словами вчених, самці звичайних василісків можуть досягати в довжину близько 75 сантиметрів і мають три чіткі гребені, схожі на вітрила:

на голові;

на спині;

на хвості.

Вони територіальні й використовують ці великі, ефектні гребені для встановлення домінування та приваблення дрібніших самок. Однак відмінною рисою василісків все ж вважається здатність бігати по воді — тварини демонструють таку поведінку, щоб уникнути хижаків.

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Попередні дослідження показали, що це вроджена навичка, і дитинчатам не потрібне навчання — вони народжуються вже з цією здатністю. На коротких дистанціях до 20 метрів дорослі особини можуть досягати швидкості близько 5 км/год, але молоді, менші та легші василіски здатні рухатися в рази швидше. Вони бігають на задніх лапах, розмахуючи передніми кінцівками, що змушує дослідників заперечувати неймовірність такої поведінки.

Про неймовірну здатність василісків бігати по воді стало відомо у 2003 році, коли під час навчання в аспірантурі Гарвардського університету біологиня Тоїя Ше використовувала високошвидкісні камери для зйомки 30 василісків, що бігали по воді в 4,6-метровому резервуарі. Потім вона порівняла їх пересування з пересуванням ящірок, що бігають по землі.

Спостереження показують, що звичайні василіски бігають дуже своєрідно, порушуючи закони фізики. Ше виявила, що василіски на воді розмахують лапами ширше в сторони і витягують ноги набагато далі назад, ніж вперед. Вони також тримають ноги відносно жорсткими, ударяючи ними об воду.

Подальші дослідження також показали, що кожен крок створює достатню силу, щоб підтримувати вагу тіла василіска та рухати його вперед. Найбільші сили генеруються в першій половині кожного кроку, коли лапа вертикально опускається у воду. Цей "удар" відштовхує воду вниз і вбік, створюючи повітряну кишеню навколо тимчасово зануреної лапи, що зменшує опір. Вчені вважають, що саме це допомагає василіску витягувати лапу з води і продовжувати рух.

За словами вчених, звичайні василіски, також відомі як "ящірки Ісуса Христа", — майстри гідродинаміки, але поряд з адаптаціями до пересування еволюція наділила їх і фізичними пристосуваннями. Наприклад, задні лапи подовжені й м'язисті, тоді як великі задні лапи мають лускаті бахроми з боків третього, четвертого та п'ятого пальців. Ці шкірні складки складаються до пальців, коли ящірки ходять по суші, але у воді вони розкриваються, забезпечуючи лапі додаткову площу опори.

До речі, василіски — не єдині тварини, здатні пересуватися по воді. Раніше подібну поведінку спостерігали у водомірок, павуків-рибалок та деяких водоплавних птахів.

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