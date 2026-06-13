Последовательница Иисуса Христа: ящерицу, бегущую по воде, запечатлели на камеру (видео)

Исследователи показали видео, на котором обыкновенный василиск, он же "ящерица Иисуса Христа", бежит по воде.

Обыкновенные василиски обитают в Центральной и Южной Америке, в тропических лесах, рядом с реками и ручьями. Это относительно небольшие ящерицы с большими хвостами, почти вдвое превышающими длину их тела. Но, похоже, представители этого вида также способны на чудеса — на видео запечатлена "ящерица Иисуса Христа", бегущая по воде, пишет Science Focus.

По словам ученых самцы обычных василисков могут достигать в длину около75 сантиметров и имеют три отчетливых, похожих на паруса гребня:

на голове;

на спине;

на хвосте.

Они территориальны и используют эти большие, эффектные гребни для установления доминирования и привлечения более мелких самок. Однако отличительной чертой василисков все же считается способность бегать по воде — животные демонстрируют такое поведение, чтобы избежать хищников.

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Предыдущие исследования показали, что это врожденный навык, а детенышам не требуется обучение — они появляются на свет уже с этой способностью. На коротких дистанциях до 20 метров взрослые особи могут достигать скорости около 5 км/ч, но молодые, более мелкие и легкие василиски способны двигаться в разы быстрее. Они бегают на задних лапах, размахивая передними конечностями, что заставляет исследователей оспаривать невероятность такого поведения.

О невероятной способности василисков бегать по воде стало известно в 2003 году, когда во время обучения в аспирантуре Гарвардского университета, биолог Тоия Ше использовала высокоскоростные камеры для съемки 30 василисков, бегающих по воде в 4,6-метровом резервуаре. Затем она сравнила их передвижение с передвижением ящериц, бегающих по земле.

Наблюдения показывают, что обыкновенные василиски бегают очень своеобразным образом, нарушая законы физики. Ше обнаружила, что василиски на воде размахивают лапами шире в стороны и вытягивают ноги гораздо дальше назад, чем вперед. Они также держат ноги относительно жесткими, ударяя ими о воду.

Последующие исследования также показали, что каждый шаг создает достаточную силу, чтобы поддерживать вес тела василиска и продвигать его вперед. Наибольшие силы генерируются в первой половине каждого шага, когда лапа вертикально опускается в воду. Этот "удар" отталкивает воду вниз и в сторону, создавая воздушный карман вокруг временно погруженной лапы, что уменьшает сопротивление. Ученые считают, что именно это помогает василиску вытаскивать лапу из воды и продолжать движение.

По словам ученых, обыкновенные василиски, также известные как "ящерицы Иисуса Христа" — мастер гидродинамики, но наряду с адаптациями к передвижению эволюция наделила его и физическими приспособлениями. Например, задние лапы удлиненные и мускулистые, тогда как большие задние лапы имеют чешуйчатые бахромки по бокам третьего, четвертого и пятого пальцев. Эти кожные складки складываются к пальцам, когда ящерицы ходят по суше, но в воде они раскрываются, обеспечивая лапе дополнительную площадь опоры.

К слову, василиски — не единственные животные, способные передвигаться по воде. Ранее подобное поведение наблюдалось у водомерок, пауков-рыболовов и некоторых ныряющих птиц.

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