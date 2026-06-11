Один мільйон ШІ-супутників Ілона Маска може спричинити хаос на орбіті

Власник компанії SpaceX надав більше інформації про те, як їм чином на навколоземній орбіті буде розміщено дата-центри для роботи штучного інтелекту.

Керівник SpaceX Ілон Маск під час невеликого інтерв'ю, яке він опублікував у своєму акаунті в соціальній мережі Х, розповів про те, яким чином у космос буде запущено близько мільйона нових супутників. Ці апарати являтимуть собою орбітальні дата-центри для роботи ШІ. Маска не бентежить той факт, що навколоземна орбіта вже і так переповнена, пише Space.

Засновник SpaceX розповів про те, які в нього плани щодо просування нових технологій у космосі. Зокрема, він розповів про те, що планує відправити на навколоземну орбіту, можливо, 1 мільйон супутників, які є дата-центрами для роботи штучного інтелекту. За словами Маска, ці супутники будуть оснащені сонячними панелями для вироблення електроенергії та лазерним зв'язком для передачі даних.

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Маск заявив, що компанія SpaceX вже готова запустити виробництво орбітальних дата-центрів для ШІ, але це станеться, найімовірніше, наступного року. Очільник SpaceX пояснює плани з розміщення дата-центрів для ШІ в космосі тим, що на Землі закінчується фізичний простір для їхнього розміщення, а також відсутня підтримка з боку суспільства через побоювання з приводу значного споживання електроенергії та води цими об'єктами.

Ілон Маск упевнений, що SpaceX зможе розробити необхідні технології, щоб зробити орбітальне угруповання центрів обробки даних з ШІ реальністю. За словами Маска, супутники Starlink наступного покоління, які розробляє SpaceX, уже мають багато технологій, необхідних для створення космічних дата-центрів.

Мільярдер заявив, що супутники будуть оснащені спеціальними блоками комп'ютерних чипів для роботи ШІ і з'єднуватимуться один з одним за допомогою каналів лазерного зв'язку. Ця ж система зв'язку передаватиме дані на Землю, як вважає Маск, на високій швидкості.

Кожен ШІ-супутник, за словами Маска, генеруватиме 150 кВт потужності на піку і 120 кВт у постійному режимі. Ці супутники в космос відправлятимуть ракети Super Heavy і Starship.

Генеральний директор SpaceX схоже не дуже стурбований тим, що навколоземна орбіта вже переповнена. Аналітики вказують на те, що навколо Землі обертається понад 10 000 супутників Stralink і понад 5000 інших супутників. Багатьом космічним апаратам доводиться маневрувати, щоб уникнути зіткнень.

"Там, нагорі, дуже багато місця, тому навіть коли йдеться про мільйон супутників, там достатньо місця для їх розміщення. Космос справді величезний, тому він не стане переповненим", — вважає Ілон Маск.

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