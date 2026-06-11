Один миллион ИИ-спутников Илона Маска может вызвать хаос на орбите

Владелец компании SpaceX предоставил больше информации о том, как им образом на околоземной орбите будет размещены дата-центры для работы искусственного интеллекта.

Руководитель SpaceX Илон Маск во время небольшого интервью, которое он опубликовал в своем аккаунте в социальной сети Х, рассказал о том, каким образом в космос будут запущены около миллиона новых спутников. Эти аппараты будут представлять собой орбитальные дата-центры для работы ИИ. Маска не смущает тот факт, что околоземная орбита уже и так переполнена, пишет Space.

Основатель SpaceX рассказал о том, какие у него планы относительно продвижения новых технологий в космосе. В частности, он рассказал о том, что планирует отправить на околоземную орбиту, возможно, 1 миллион спутников, которые являются дата-центрами для работы искусственного интеллекта. По словам маска эти спутники будут оснащены солнечными панелями для выработки электроэнергии и лазерной связью для передачи данных.

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Маск заявил, что компания SpaceX уже готова запустить производство орбитальных дата-центров для ИИ, но это произойдет, скорее всего в следующем году. Глава SpaceX объясняет планы по размещению дата-центров для ИИ в космосе тем, что на Земле заканчивается физическое пространство для их размещения, а также отсутствует поддержка со стороны общества из-за опасений по поводу значительного потребления электроэнергии и воды этими объектами.

Илон Маск уверен, что SpaceX сможет разработать необходимые технологии, чтобы сделать орбитальную группировку центров обработки данных с ИИ реальностью. По словам Маска, спутники Starlink следующего поколения, которые разрабатывает SpaceX, уже обладают многими технологиями, необходимыми для создания космических дата-центров.

Миллиардер заявил, что спутники будут оснащены специальными блоками компьютерных чипов для работы ИИ и будут соединяться друг с другом с помощью каналов лазерной связи. Эта же система связи будет передавать данные на Землю, как считает Маск, на высокой скорости.

Каждый ИИ-спутник, по словам Маска, будет генерировать 150 кВт мощности на пике и 120 кВт в постоянном режиме. Эти спутники в космос будут отправлять ракеты Super Heavy и Starship.

Генеральный директор SpaceX похоже не очень обеспокоен тем, что околоземная орбита уже переполнена. Аналитики указывают на то, что вокруг Земли вращается более 10 000 спутников Stralink и более 5000 других спутников. Многим космическим аппаратам приходится маневрировать, чтобы избежать столкновений.

"Там, наверху, очень много места, поэтому даже когда речь идет миллионе спутников, там достаточно места для их размещения. Космос действительно огромен, поэтому он не станет переполненным", — считает Илон Маск.

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