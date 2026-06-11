Математики назвали ефективний спосіб розібратися з дробами: до чого тут баскетбол

Дослідники стверджують, що поєднання математичних понять зі спортом, схоже, може допомогти поліпшити наші навички роботи з дробами.

Дроби — складна математична концепція, з якою багатьом дітям складно розібратися. Однак тепер експерти вважають, що поєднання уроків із баскетболом, імовірно, може допомогти вирішити цю проблему, пише Popular Science.

Експеримент, проведений у Данії, показав, що учні, які брали участь у семінарі, що поєднував навчання з кидками в кільце, показали в середньому на 15% кращі результати в тестах із дробів, ніж контрольна група, яка не грала в баскетбол.

За словами співавтора експерименту з дробами, дослідника спортивних вправ з Копенгагенського університету Якоба Вінеке, вони з колегами вважають, що спорт і фізична активність можуть відкрити математику для учнів, які інакше не виявляють інтересу до цього предмета.

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Зазначимо, що в проєкті взяли участь понад 300 учнів віком від 11 до 13 років, які відвідували щотижневі зустрічі, що тривали одну годину, де уроки з дробів були пов'язані зі спеціальними баскетбольними вправами. Наприклад, вчителі просили реципієнтів зробити 10 кидків у кільце, а потім визначити частку успішних і невдалих спроб. Далі учасників попросили перетворити ці числа у відсотки.

Автори дослідження зазначають, що поліпшення торкнулися не тільки теми дробів. Покращення в цій галузі вийшли за рамки дробів. Учасники дослідження також відзначили поліпшення приблизно на 5% в інших математичних поняттях після семінару. Покращення також спостерігалися і на баскетбольному майданчику, завдяки додатковому часу, проведеному на тренуваннях.

Вінеке з колегами також вважають, що інші предмети, ймовірно, можна легко включити в уроки фізкультури. Вважається, що таке нововведення може змусити дітей сприймати предмет зовсім інакше.

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