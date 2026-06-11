Люди люблять ходити ліворуч і проти годинникової стрілки: що з нами не так

Нещодавнє дослідження показало, що коли люди неспішно прогулюються, то більшість із них найчастіше повертають ліворуч і йдуть проти годинникової стрілки.

"Якщо ви попросите когось почати йти, чи то в музеї, чи то в супермаркеті, чи то навіть у порожній кімнаті, то з дивовижною ймовірністю він рухатиметься проти годинникової стрілки", — каже дослідник Іньякі Ечеверрія Уарте з Університету Наварри.

Як і багато важливих відкриттів у науці, це відкриття стало результатом випадковості. Під час пандемії дослідники проводили експерименти, щоб з'ясувати, скільки людей можуть перебувати в одному просторі, дотримуючись безпечної дистанції. Переглядаючи відеозаписи, вони помітили, що натовпи людей у переважній більшості випадків рухалися проти годинникової стрілки, пише журнал Nature Communications.

Відео дня

Цей несподіваний результат послужив поштовхом для цілого дослідницького проекту. Вчені провели серію експериментів, у яких окремі пішоходи або невеликі групи людей переміщалися замкнутими просторами. Дослідники знову і знову спостерігали тенденцію руху проти годинникової стрілки.

Припускаючи, що тут можуть відігравати роль культурні норми, команда об'єднала зусилля з доктором Клаудіо Фелічіані з Токійського університету. Він отримав ті самі результати в Японії. Результати підтвердилися, коли дослідники врахували, що люди є правшами, ходять правою ногою і мають домінуюче праве око. Єдина відмінність, яку вони помітили, полягала в більш вираженому відхиленні в бік у дітей.

"У кожного з нас є невелика особиста схильність злегка повертатися в один бік, і коли багато людей перебувають в одному просторі, ці крихітні відхилення підсумовуються, утворюючи загальне обертання проти годинникової стрілки", — сказав Ечеверрія Уарте.

Також дослідники спробували пояснити те, що відбувається, за допомогою біомеханіки.

"Ніхто з нас не володіє ідеальною симетрією, і те, як мозок кожної людини збирає сенсорну інформацію і координує її з м'язами, схоже, злегка зміщує їх в один бік. Ми протестували кілька ідей, і це зміщення наполегливо продовжує проявлятися, тому точний механізм досі залишається відкритим питанням", — додали автори дослідження.

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