Людина ніколи не зможе полоскотати сама себе: задоволення псує щось у мозку

Нам усе ще надто мало відомо про лоскот, однак у вчених все ж є пояснення того, чому нам навряд чи вдасться полоскотати себе самостійно.

Більшість людей на планеті, ймовірно, помічали, що неймовірно просто полоскотати і розсмішити іншу людину, але це не спрацює, якщо спробувати полоскотати себе. Але чому це так? У вчених, схоже, є пояснення, пише IFLScience.

За словами вчених, існує два різні типи лоскоту:

кнізмезис — м'якша версія лоскоту, коли легкий дотик, наприклад, пір'їнкою, викликає яскраві відчуття. Ця навичка корисна тим, що дає змогу людям виявити будь-яких повзучих комах, які повзуть по вас;

гаргалезис — класична версія лоскоту, за якої сміх виникає, коли хтось лоскоче вас під пахвами, по ребрах, животі, колінах чи інших частинах тіла.

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За словами доктора Неха Вьяса з Клівлендської клініки, дослідження показують, що під час того, як вас лоскоче хтось, кому ви довіряєте і з ким почуваєтеся в безпеці, це стимулює ваш гіпоталамус.

Відомо, що гіпоталамус контролює викид адреналіну, який ми відчуваємо, коли з нами відбувається щось раптове, захоплююче або складне. Простими словами, гіпоталамус спрямовує наш захист.

Ще 1872 року Чарльз Дарвін помітив, що комфортне соціальне оточення, ймовірно, необхідне для виникнення відчуття лоскоту. Що стосується сміху від лоскоту, розум має перебувати в приємному стані — простіше кажучи, відчуття будуть іншими, якщо вас почне лоскотати незнайомець.

Вчені не знають напевно, як розвинулося відчуття лоскоту, але у них є кілька теорій з цього приводу. Одна з них припускає, що лоскотання сприяє соціальній згуртованості або допомагає дітям розвивати почуття гумору. Інша припускає, що лоскотання, по суті, є бойовою підготовкою.

Утім, одна з найбільш правдоподібних теорій припускає, що лоскотання може бути еволюційною адаптацією, що підтверджується соціальною взаємодією серед приматів. Таким чином, дискомфорт і задоволення, спричинені лоскотанням, можуть бути адаптивними і допомагати дитині розвивати навички, які можна використовувати для самооборони і бою.

Однак люди насправді не можуть полоскотати себе самі. Хоча існує безліч суперечок про функцію і походження лоскоту, у питанні про те, чому люди не можуть полоскотати себе, є певна визначеність — це пов'язано з тим, що ми, по суті, не можемо здивувати себе. Простими словами, ми знаємо, куди планує рухатися наша рука, а тому готуємося до цього.

Одне дослідження продемонструвало це за допомогою пристрою для лоскоту. Однією рукою випробовувані могли керувати пристроєм для лоскоту, який потім активував стрижень для лоскоту у відкритій долоні пацієнта. Потім команда ввела затримку в процес.

Результати показали, що при використанні пристрою без затримки відчуття лоскоту були незначними. Однак при введенні затримки в 1,2 і 3 секунди, спостерігалося поступове посилення відчуття лоскоту.

Мозок по-різному реагує на відчуття, спричинені самим собою, і на відчуття, спричинені зовнішніми факторами, ігноруючи перші та посилюючи другі. За словами Сари-Джейн Блейкмор з Університетського коледжу Лондона, мозочок псує наше задоволення, передбачаючи сенсорні наслідки рухів і посилаючи сигнали решті мозку, інструктуючи його ігнорувати відчуття, яке виникає.

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