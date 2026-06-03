Человек никогда не сможет пощекотать сам себя: удовольствие портит нечто в мозге

Нам все еще слишком мало известно о щекотке, однако у ученых все же есть объяснение того, почему нам едва ли удастся пощекотать себя самостоятельно.

Большинство людей на планете, вероятно, замечали, что невероятно просто пощекотать и рассмешить другого человека, но это не сработает, если попробовать пощекотать себя. Но почему это так? У ученых, похоже, есть объяснение, пишет IFLScience.

По словам ученых, существует два разных типа щекотки:

книзмезис — более мягкая версия щекотки, когда легкое прикосновение, например, перышком, вызывает яркие ощущения. Этот навык полезен тем, что позволяет людям обнаружить любых ползучих насекомых, которые ползут по вам;

гаргалезис — классическая версия щекотки, при которой смех возникает, когда кто-то щекочет вас под мышками, по ребрам, животу, коленям иди другим частям тела.

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По словам доктора Неха Вьяса из Кливлендской клинике, исследования показывают, что во время того, как вас щекочет кто-то, кому вы доверяете и с кем чувствуете себя в безопасности, это стимулирует ваш гипоталамус.

Известно, что гипоталамус контролирует выброс адреналина, который мы испытываем, когда с нами происходит нечто внезапное, захватывающее или сложное. Простыми словами, гипоталамус направляет нашу защиту.

Еще в 1872 году Чарльз Дарвин заметил, что комфортная социальная обстановка, вероятно, необходима для возникновения ощущения щекотки. Что касается смеха от щекотки, разум должен находиться в приятном состоянии — проще говоря, ощущения будут другими, если вас начнет щекотать незнакомец.

Ученые не знают наверняка, как развилось ощущение щекотки, но у них есть несколько теорий на этот счет. Одна из них предполагает, что щекотка способствует социальной сплоченности или помогает детям развивать чувство юмора. Другая предполагает, что щекотка, по сути, является боевой подготовкой.

Впрочем, одна из наиболее правдоподобных теорий предполагает, что щекотка может быть эволюционной адаптацией, что подтверждается социальным взаимодействием среди приматов. Таким образом, дискомфорт и удовольствие, вызываемые щекотанием, могут быть адаптивными и помогать ребенку развивать навыки, которые можно использовать для самообороны и боя.

Однако люди на самом деле не могут пощекотать себя сами. Хотя существует множество споров о функции и происхождении щекотки, в вопросе о том, почему люди не могут пощекотать себя, есть некая определенность — это связано с тем, что мы, по сути, не можем удивить себя. Простыми словами, мы знаем, куда планирует двигаться наша рука, а потому готовимся к этому.

Одно исследование продемонстрировало это с помощью устройства для щекотки. Одной рукой испытуемые могли управлять устройством для щекотки, которое затем активировало стержень для щекотки в открытой ладони пациента. Затем команда ввела задержку в процесс.

Результаты показали, что при использовании устройства без задержки ощущения щекотки были незначительными. Однако при введении задержки в 1,2 и 3 секунды, наблюдалось постепенное усиление ощущения щекотки.

Мозг по-разному реагирует на ощущения, вызванные самим собой, и на ощущения, вызванные внешними факторами, игнорируя первые и усиливая вторые. По словам Сары-Джейн Блейкмор из Университетского колледжа Лондона, мозжечок портит наше удовольствие, предсказывая сенсорные последствия движений и посылая сигналы остальной части мозга, инструктируя его игнорировать возникающее ощущение.

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