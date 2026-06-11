Люди любят ходить налево и против часовой стрелки: что с нами не так

Недавнее исследование показало, что когда люди неспешно прогуливаются, то большинство из них чаще всего поворачивают налево и идут против часовой стрелки.

“Если вы попросите кого-нибудь начать идти, будь то в музее, супермаркете или даже в пустой комнате, то с удивительной вероятностью он будет двигаться против часовой стрелки”, - говорит исследователь Иньяки Эчеверрия Уарте из Университета Наварры.

Как и многие важные открытия в науке, это открытие стало результатом случайности. Во время пандемии исследователи проводили эксперименты, чтобы выяснить, сколько людей могут находиться в одном пространстве, соблюдая безопасную дистанцию. Просматривая видеозаписи, они заметили, что толпы людей в подавляющем большинстве случаев двигались против часовой стрелки, пишет журнал Nature Communications.

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Этот неожиданный результат послужил толчком для целого исследовательского проекта. Ученые провели серию экспериментов, в которых отдельные пешеходы или небольшие группы людей перемещались по замкнутым пространствам. Исследователи снова и снова наблюдали тенденцию движения против часовой стрелки.

Предполагая, что здесь могут играть роль культурные нормы, команда объединила усилия с доктором Клаудио Феличиани из Токийского университета. Он получил те же результаты в Японии. Результаты подтвердились, когда исследователи учли, что люди являются правшами, ходят правой ногой и имеют доминирующий правый глаз. Единственное различие, которое они заметили, заключалось в более выраженном отклонении в сторону у детей.

“У каждого из нас есть небольшая личная склонность слегка поворачиваться в одну сторону, и когда много людей находятся в одном пространстве, эти крошечные отклонения суммируются, образуя общее вращение против часовой стрелки”, — сказал Эчеверрия Уарте.

Также исследователи попробовали объяснить происходящее с помощью биомеханики.

“Никто из нас не обладает идеальной симметрией, и то, как мозг каждого человека собирает сенсорную информацию и координирует ее с мышцами, похоже, слегка смещает их в одну сторону. Мы протестировали несколько идей, и это смещение упорно продолжает проявляться, поэтому точный механизм до сих пор остается открытым вопросом”, - добавили авторы исследования.

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