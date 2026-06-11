Математики назвали эффективный способ разобраться с дробями: причем тут баскетбол

Исследователи утверждают, что сочетание математических понятий со спортом, похоже, может помочь улучшить наши навыки работы с дробями.

Дроби — сложная математическая концепция, с которой многим детям сложно разобраться. Однако теперь эксперты считают, что сочетание уроков с баскетболом, вероятно, может помочь решить эту проблема, пишет Popular Science.

Эксперимент, проведенный в Дании показал, что ученики, участвующие в семинаре, сочетавшем обучение с бросками в кольцо, показали в среднем на 15% лучшие результаты в тестах по дробям, чем контрольная группа, которая не играла в баскетбол.

По словам соавтора эксперимента с дробями, исследователя спортивных упражнений из Копенгагенского университета Якоба Винеке, они с коллегами считают, что спорт и физическая активность могут открыть математику для учеников, которые иначе не проявляют интереса к этому предмету.

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Отметим, что в проекте приняли участие более 300 учеников в возрасте от 11 до 13 лет, которые посещали еженедельные встречи, длившиеся один час, где уроки по дробям были связаны со специальными баскетбольными упражнениями. Например, учителя просили реципиентов сделать 10 бросков в кольцо, а затем определить долю успешных и неудачных попыток. Далее участников попросили преобразовать эти числа в проценты.

Авторы исследования отмечают, что улучшения коснулись не только темы дробей. Улучшения в этой области вышли за рамки дробей. Участники исследования также отметили улучшение примерно на 5% в других математических понятиях после семинара. Улучшения также наблюдались и на баскетбольной площадке, благодаря дополнительному времени, проведенному на тренировках.

Винеке с коллегами также считают, что другие предметы, вероятно, можно легко включить в уроки физкультуры. Считается, что такое нововведение может заставить детей воспринимать предмет совершенно иначе.

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