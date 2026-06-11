Майже 30 років тому на Землі виявили бездонну вирву: порушує закони геології та фізики (відео)

У 1997 році чоловік заявив про те, що на його ділянці розташована неймовірно дивна яма, яка здавалася бездонною — її неможливо було заповнити сміттям.

Сьогодні історія про яму Мела є міською легендою, що бере свій початок 21 лютого 1997 року, коли чоловік, який назвався Мелом Вотерсом, зателефонував до американської радіопередачі про паранормальні явища Coast to Coast AM з ведучим Артом Беллом. Саме цей дзвінок і поклав початок міській легенді, яка існує досі, пише IFLScience.

За словами Вотерса, на той час він жив приблизно за 14 кілометрів на захід від Елленсбурга, штат Вашингтон, США. Він також стверджував, що на його ділянці була незвичайна особливість: яма зі своїми дивними властивостями. За словами Вотерса, місцеві жителі знали, що можуть кидати сміття в цю яму, і скільки б сміття вони туди не кидали, яма, здавалося, ніколи не могла заповнитися.

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Це зовсім не те, чого варто було б очікувати від ями з точки зору фізики і геології. Вотерс також зазначав, що в якийсь момент опустив у яму волосінь, щоб перевірити, наскільки вона глибока. Він запевняв, що волосінь опустилася в яму на більш ніж на 24 000 метрів, але так і не досягла дна.

Утім, за словами вчених, нам не варто серйозно ставитися до цього неправдоподібного експерименту. По-перше, найдовші рибальські волосіні, які використовуються для глибоководної риболовлі, досягають приблизно 500 метрів у довжину. Простими словами, Вотерсу довелося б зв'язати разом 48 лісок, щоб опустити їх на глибину 24 000 метрів.

По-друге, якби волосінь дійсно спустилася так глибоко, як стверджував Мел, ця яма була б найглибшою з відомих на Землі. Зазначимо, що сьогодні найглибшою ямою на Землі вважається Кольська надглибока свердловина на Кольському півострові. Цей проєкт тривав з 24 травня 1970 року до моменту розпаду Радянського Союзу, а найглибша її частина сягала вражаючих 12 263 метрів.

За словами геолога з Департаменту природних ресурсів штату Вашингтон Джека Пауелла, з геологічної та фізичної точки зору, така глибока яма просто неможлива. Експерт стверджує, що вона б обрушилася сама в себе під величезним тиском і жаром навколишніх порід.

Дослідники зазначають, що були й набагато вагоміші ознаки того, що все це було неправдою. Наприклад, Вотерс стверджував, якщо поставити радіоприймач поруч із входом до ями, він відтворюватиме музику і передачі минулих років. Ба більше, Вотерс стверджував, що яма також може змінити метали, якщо помістити їх поблизу свердловини. Особливо дивне твердження стосувалося собак: нібито, один із місцевих жителів колись скинув у яму мертвого пса, який потім знову з'явився через кілька місяців.

Не менш цікаво й те, що за майже три десятиліття людям так і не вдалося виявити цю загадкову діру, про яку ходять легенди.

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