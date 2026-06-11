Почти 30 лет назад на Земле обнаружили бездонную воронку: нарушает законы геологии и физики (видео)

В 1997 году мужчина заявил о том, что на его участке расположена невероятно странная яма, которая казалась бездонной — ее невозможно было заполнить мусором.

Сегодня история о яме Мела является городской легендой, которая берет свое начало 21 февраля 1997 года, когда мужчина, назвавшийся Мелом Уотерсом, позвонил в американскую радиопередачу о паранормальных явлениях Coast to Coast AM с ведущим Артом Беллом. Именно этот звонок и положил начало городской легенде, которая существует до сих пор, пишет IFLScience.

По словам Уотерса, в то время он жил примерно в 14 километрах к западу от Элленсбурга, штат Вашингтон, США. Он также утверждал, что на его участке была необычная особенность: яма со своими странными свойствами. По словам Уотерса, местные жители знали, что могут бросать мусор в эту яму, и сколько бы мусора они туда не бросали, яма, казалось, никогда не могла заполниться.

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Это вовсе не то, чего стоило бы ожидать от ямы с точки зрения физики и геологии. Уотерс также отмечал, что в какой-то момент опустил в яму леску, чтобы проверить, насколько она глубока. Он уверял, что леска опустилась в яму на более чем на 24 000 метров, но так и не достигла дна.

Впрочем, по словам ученых, нам не стоит серьезно относиться к этому неправдоподобному эксперименту. Во-первых, самые длинные рыболовные лески, используемые для глубоководной рыбалки, достигают примерно 500 метров в длину. Простыми словами, Уотерсу пришлось бы связать вместе 48 лесок, чтобы опустить их на глубину 24 000 метров.

Во-вторых, если бы леска действительно спустилась так глубоко, как утверждал Мел, эта яма была бы самой глубокой из известных на Земле. Отметим, что сегодня самой глубокой ямой на Земле считается Кольская сверхглубокая скважина на Кольском полуострове. Этот проект длился с 24 мая 1970 года до момента распада Советского Союза, а самая глубокая ее часть достигала впечатляющих 12 263 метров.

По словам геолога из Департамента природных ресурсов штата Вашингтон Джека Пауэлла, с геологической и физической точки зрения, такая глубокая яма попросту невозможна. Эксперт утверждает, что она бы обрушилась сама в себя под огромным давлением и жаром окружающих пород.

Исследователи отмечают, что были и гораздо более веские признаки того, что все это было неправдой. Например, Уотерс утверждал, если поставить радиоприемник рядом с входом в яму, он будет воспроизводить музыку и передачи прошлых лет. Более того, Уотерс утверждал, что яма также может изменить металлы, если поместить их вблизи скважины. Особенно странное утверждение касалось собак: якобы, один из местных жителей когда-то скинул в яму мертвого пса, который затем вновь появился спустя несколько месяцев.

Не менее любопытно и то, что за почти три десятилетия людям так и не удалось обнаружить эту загадочную дыру, о которой ходят легенды.

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