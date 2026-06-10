Названо найшвидший спосіб розсадження в літаку: знадобиться 11 хвилин і 16 секунд (відео)

Дослідник виявив, що існують неймовірно швидкі та досконалі методи посадки в літак, але люди чомусь ними не користуються.

Через поширення груп, зон і різних варіантів пріоритетного розсадження, те, що в минулому було простою справою, сьогодні стало неймовірно складним процесом. Дослідження показують, що ще в 1970-х роках посадка займала всього 15 хвилин, але тепер дослідження показують, що цей процес може затягнутися до 40 хвилин, пише Popular Science.

Тепер студент магістратури Університету Флориди Адам Джейобс створив симулятор, що наочно демонструє найшвидший і найефективніший спосіб розсадження в літаку. Вчений створив комп'ютерну модель, що імітує 186-місний Airbus A320neo, і згенерував на основі цієї моделі пасажирів, використовуючи три добре відомі методи посадки:

Відео дня

випадковий;

із задньої частини салону;

метод Штеффена — пріоритет віддається посадці на місця біля вікон.

У відеоролику пасажири позначені червоними крапками, а місця — синіми квадратами, коли вони порожні, але стають зеленими, щойно пасажир сідає. Для порівняння результатів кожного методу, результати відтворюються одночасно.

Результати показали, що метод Штеффена завершив посадку всього за 11 хвилин і 16 секунд, що робить його найшвидшим із трьох вивчених методів. Випадкова посадка завершилася за 17 хвилин і 59 секунд. Водночас посадка із задньої частини літака, яка, на думку багатьох, є найбільш ефективною, зайняла 31 хвилину і 15 секунд.

Численні дослідження показали, що посадка з передньої частини літака назад, більш-менш стандартний підхід для більшості авіакомпаній, ще менш ефективна, ніж посадка з задньої частини літака вперед. Посадка по зонах, своєю чергою, можливо, зменшує хаос біля виходу на посадку, але не призводить до значного скорочення часу посадки.

Незважаючи на гадану логічність, посадка із заднього ряду на передній дуже повільна порівняно з іншими методами Фото: Adam Jacobs

За словами Джейкобса, затримка посадки, як правило, відбувається через боротьбу за місце на верхніх полицях. Раніше посадка була простою: більшість перевізників віддавали пріоритет пасажирам першого класу і тим, кому потрібен додатковий час, а потім відкривали салон для всіх інших. Але 2008 року компанії почали стягувати плату за зареєстрований багаж, що змінило правила гри: у пасажирів з'явився стимул брати свої сумки як ручну поклажу. Місце на верхніх полицях обмежене, а тому мандрівники прагнуть ранньої посадки. У результаті всі ці складнощі призвели лише до збільшення часу посадки для всіх.

Результати також показали, що більша частина затримок викликана заторами в проході, що виникають через спроби пасажирів розмістити свій багаж. У результаті було створено систему, в якій першими сідають пасажири з парними місцями біля вікна, потім пасажири з непарними місцями біля вікна. Далі йдуть пасажири з парними місцями посередині, потім з непарними місцями посередині і так далі, при цьому всі пасажири сідають по двоє. Зазначимо, що цей спосіб, імовірно, працює, принаймні в теорії.

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