Назван самый быстрый способ рассадки в самолете: понадобится 11 минут и 16 секунд (видео)

Исследователь обнаружил, что существуют невероятно быстрые и совершенные методы посадки в самолет, но люди почему-то ими не пользуются.

Из-за распространения групп, зон и различных вариантов приоритетной рассадки, то, что в прошлом было простым делом, сегодня стало невероятно сложным процессом. Исследования показывают, что еще в 1970-х годах посадка занимала всего 15 минут, но теперь исследования показывают, что этот процесс может затянуться до 40 минут, пишет Popular Science.

Теперь студент магистратуры Университета Флориды Адам Джейобс создал симулятор, наглядно демонстрирующий самый быстрый и эффективный способ рассадки в самолете. Ученый создал компьютерную модель, имитирующую 186-местный Airbus A320neo, и сгенерировал на основе этой модели пассажиров, используя три хорошо известных метода посадки:

Відео дня

случайный;

с задней части салона;

метод Штеффена — приоритет отдается посадке на места у окон.

В видеоролике пассажиры помечены красными точками, а места — синими квадратами, когда они пусты, но становятся зелеными, как только пассажир садится. Для сравнения результатов каждого метода, результаты воспроизводятся одновременно.

Результаты показали, что метод Штеффена завершил посадку всего за 11 минут и 16 секунд, что делает его самым быстрым из трех изученных методов. Случайная посадка завершилась за 17 минут и 59 секунд. В то же время посадка с задней части самолета, которая, по мнению многих, является наиболее эффективной, заняла 31 минуту и 15 секунд.

Многочисленные исследования показали, что посадка с передней части самолета назад, более или менее стандартный подход для большинства авиакомпаний, еще менее эффективна, чем посадка с задней части самолета вперед. Посадка по зонам, в свою очередь, возможно, уменьшает хаос у выхода на посадку, но не приводит к значительному сокращению времени посадки.

Несмотря на кажущуюся логичность, посадка с заднего ряда на передний очень медленная по сравнению с другими методами Фото: Adam Jacobs

По словам Джейкобса, задержка посадки, как правило, происходит из-за борьбы за место на верхних полках. Раньше посадка была простой: большинство перевозчиков отдавали приоритет пассажирам первого класса и тем, кому нужно дополнительное время, а затем открывали салон для всех остальных. Но в 2008 году компании начали взимать плату за зарегистрированный багаж, что изменило правила игры: у пассажиров появился стимул брать свои сумки в качестве ручной клади. Место на верхних полках ограничено, а потому путешественники стремятся к ранней посадке. В результате все эти сложности привели лишь к увеличению времени посадки для всех.

Результаты также показали, что большая часть задержек вызвана заторами в проходе, возникающими из-за попыток пассажиров разместить свой багаж. В результате была создана система, в которой первыми садятся пассажиры с четными местами у окна, затем пассажиры с нечетными местами у окна. Далее идут пассажиры с четными местами посередине, затем с нечетными местами посередине и так далее, при этом все пассажиры садятся по двое. Отметим, что этот способ, вероятно, работает, по крайней мере, в теории.

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