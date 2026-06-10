На глибині 4 км у Тихому океані знайшли "яблука": в них більше кобальту і марганцю, ніж на суші

На глибині близько 4 кілометрів у центральній частині Тихого океану виявили породи розміром з яблуко. У них міститься більше кобальту і марганцю, ніж у всіх відомих родовищах на суші.

Гірничодобувні компанії вже борються за право видобутку в цьому регіоні. Проблема полягає в тому, що ці диво-"яблука" знаходяться в місці, де понад 90% видів ще не описані наукою.

Цей регіон називається Кларіон-Кліппертонською зоною. Він займає приблизно 6 млн квадратних кілометрів абісальної рівнини, яка простягається між Мексикою і Гаваями. Абісальна рівнина — це велика, плоска підводна рівнина на дні океану, розташована на глибині від 3000 до 6000 метрів, пише Space Daily.

Річ у тім, що морське дно в цьому місці щільно вкрите поліметалічними конкреціями: темними, округлими, багатими на мінерали породами розміром приблизно з яблуко або невелику картоплину. Вони лежать на поверхні осадових порід, як розкидані яйця по великій мулистій рівнині. Найближче джерело світла з поверхні не досягало їх щонайменше 4 млрд років.

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Кожна з цих картоплин формувалася як невеликий фрагмент раковини, кістки або просто затверділого осаду. Навколо цього ядра розчинені метали з навколишньої морської води шар за шаром повільно осідали і кристалізувалися. Швидкість зростання становить приблизно кілька міліметрів на мільйон років. Конкреції, що нині лежать на дні Тихого океану, в деяких випадках старші за людський вид, який їх вивчає. Деякі з них старші за приматів, від яких походять люди. Кожна конкреція, згідно з найточнішими сучасними оцінками датування, має вік не менше 2-10 мільйонів років.

Мінеральний склад варіюється залежно від регіону, але конкреції в зоні Кларіон-Кліппертон особливо багаті чотирма металами, від яких залежить глобальний енергетичний перехід. Кожна конкреція містить приблизно 25-30% марганцю, 1-2% нікелю, 1-2% міді та 0,2-0,3% кобальту за вагою. Точні пропорції варіюються, але одні й ті самі чотири метали переважають у кожному зразку.

Геологічна служба США у своїй останній опублікованій оцінці підрахувала, що загальна кількість металів, що містяться тільки в районі родовища конкрецій Кларіон-Кліппертон, перевищує сумарну кількість кобальту і марганцю у всіх відомих наземних родовищах на Землі.

Ці метали важливі, тому що кожна батарея в кожному сучасному електромобілі використовує один або кілька з них. Кобальт необхідний для сучасних літій-іонних батарей. Нікель знаходиться на катоді найбільш енергоємних сучасних батарейних елементів. Марганець використовується як у батареях, так і в сталевих сплавах. Мідь є основним провідником майже всієї електричної інфраструктури. Вітряні турбіни, сонячні інвертори, лінії електропередачі, системи зберігання енергії та електромобілі, від яких залежить глобальний енергетичний перехід, — усі вони потребують цих чотирьох металів у значних кількостях.

Наразі наземні ланцюжки поставок цих металів зосереджені в невеликій кількості країн. Ділянки Кларіон-Кліппертонської зони є альтернативним джерелом поставок, яке, за розрахунками компаній, дасть змогу знизити географічну концентрацію і зменшити негативний вплив на права людини в ланцюжку поставок.

Однак заковика в тому, що це альтернативне джерело поставок розташоване в екосистемі, яку наука тільки починає вивчати. У цьому регіоні було виявлено приблизно 5578 видів тварин, зареєстрованих за зразками, зібраними в зоні Кларіон-Кліппертон. З цих 5578 видів тільки 436 були офіційно названі й описані наукою. Решта 5142 види були абсолютно новими для таксономії, і автори дослідження підрахували, що ця цифра являє собою лише частину всього біорізноманіття, яке фактично існує.

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