На глубине 4 км в Тихом океане нашли "яблоки": в них больше кобальта и марганца, чем на суше

На глубине около 4 километров в центральной части Тихого океана обнаружили породы размером с яблоко. В них содержится больше кобальта и марганца, чем во всех известных месторождениях на суше.

Горнодобывающие компании уже сражаются за право добычи в этом регионе. Проблема заключается в том, что эти чудо-"яблоки" находятся в месте, где более 90% видов еще не описаны наукой.

Данный регион называется Кларион-Клиппертонской зоной. Он занимает примерно 6 млн квадратных километров абиссальной равнины, которая простирается между Мексикой и Гавайями. Абиссальная равнина — это обширная, плоская подводная равнина на дне океана, расположенная на глубине от 3000 до 6000 метров, пишет Space Daily.

Дело в том, что морское дно в этом месте плотно покрыто полиметаллическими конкрециями: темными, округлыми, богатыми минералами породами размером примерно с яблоко или небольшую картофелину. Они лежат на поверхности осадочных пород, как разбросанные яйца по обширной илистой равнине. Ближайший источник света с поверхности не достигал их по меньшей мере 4 млрд лет.

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Каждая из этих картофелин формировалась как небольшой фрагмент раковины, кости или просто затвердевшего осадка. Вокруг этого ядра растворенные металлы из окружающей морской воды слой за слоем медленно осаждались и кристаллизовались. Скорость роста составляет приблизительно несколько миллиметров на миллион лет. Конкреции, в настоящее время лежащие на дне Тихого океана, в некоторых случаях старше человеческого вида, изучающего их. Некоторые из них старше приматов, от которых произошли люди. Каждая конкреция, согласно самым точным современным оценкам датировки, имеет возраст не менее 2–10 миллионов лет.

Минеральный состав варьируется в зависимости от региона, но конкреции в зоне Кларион-Клиппертон особенно богаты четырьмя металлами, от которых зависит глобальный энергетический переход. Каждая конкреция содержит приблизительно 25–30% марганца, 1–2% никеля, 1–2% меди и 0,2–0,3% кобальта по весу. Точные пропорции варьируются, но одни и те же четыре металла преобладают в каждом образце.

Геологическая служба США в своей последней опубликованной оценке подсчитала, что общее количество металлов, содержащихся только в районе месторождения конкреций Кларион-Клиппертон, превышает суммарное количество кобальта и марганца во всех известных наземных месторождениях на Земле.

Эти металлы важны, потому что каждая батарея в каждом современном электромобиле использует один или несколько из них. Кобальт необходим для современных литий-ионных батарей. Никель находится на катоде самых энергоемких современных батарейных элементов. Марганец используется как в батареях, так и в стальных сплавах. Медь является основным проводником почти всей электрической инфраструктуры. Ветряные турбины, солнечные инверторы, линии электропередачи, системы хранения энергии и электромобили, от которых зависит глобальный энергетический переход, — все они требуют этих четырех металлов в значительных количествах.

В настоящее время наземные цепочки поставок этих металлов сосредоточены в небольшом числе стран. Участки Кларион-Клиппертонской зоны представляют собой альтернативный источник поставок, который, по расчетам компаний, позволит снизить географическую концентрацию и уменьшить негативное воздействие на права человека в цепочке поставок.

Однако загвоздка в том, что этот альтернативный источник поставок находится в экосистеме, которую наука только начинает изучать. В этом регионе было выявлено приблизительно 5578 видов животных, зарегистрированных по образцам, собранным в зоне Кларион-Клиппертон. Из этих 5578 видов только 436 были официально названы и описаны наукой. Остальные 5142 вида были совершенно новыми для таксономии, и авторы исследования подсчитали, что эта цифра представляет собой лишь часть всего фактически существующего биоразнообразия.

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