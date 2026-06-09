Дуже особливу "соснову шишечку" знайшли у священному лісі Непалу: їх залишилося мало

Рідкісного китайського панголіна вперше в історії помітили на сході Непалу — вид уже перебуває під загрозою зникнення.

Рідкісний китайський панголін (Manis pentadactyla) — невеликий, поодинокий ссавець, що мешкає в Південній і Південно-Східній Азії. Подібно до інших видів панголінів, вони перебувають під загрозою зникнення через браконьєрство, втрату середовища проживання та незаконну торгівлю. Ці вкриті лускою тварини перебувають під захистом непальського законодавства, але забезпечити дотримання заходів захисту на таких великих територіях досить складно, пише PHYS.org.

Щоб досягти вищого результату в захисті виду, вченим необхідно знати, в яких регіонах країни мешкають тварини. Але досі свідчення про китайських панголінів у районі Сунсарі обмежувалися окремими повідомленнями, а також окремими ознаками: слідами, які, ймовірно, належали тваринам.

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На щастя для науки, у січні 2025 року вчені вирушили до священного лісу Панчаканья в пошуках ознак присутності панголінів, як-от свіжі нори, сліди та ознаки кормової активності. Виявивши сліди, вчені встановили дві камери з датчиками руху на дереві та стовпі — протягом двох тижнів камери переміщали з місця на місце.

Зрештою вченим все ж вдалося отримати перше в історії фото китайського панголіна, виявленого в священному лісі Непалу, в районі Сунсарі. У результаті загальна кількість районів країни, де було зареєстровано цей вид, що перебуває під загрозою зникнення, досягла 28.

За словами дослідників, відеокамери зафіксували появу самця китайського панголіна. Зазначимо, що загалом було зафіксовано дві появи панголіна з різницею всього 3 хвилини — вчені вважають, що це один і той самий самець панголіна.

Автори дослідження зазначають, що відеоролики є підтвердженням того, що неймовірно рідкісні китайські панголіни мешкають у районі Сунсарі на сході Непалу. Відкриття є гарною новиною для захисників природи, але не проливає світло на масштаби популяції панголінів у районі.

Зазначимо, що китайські панголіни зовні нагадують лускатого мурахоїда з чіпким хвостом. У середньому довжина дорослої особини становить від 40 до 58 сантиметрів, при цьому довжина хвоста може сягати від 25 до 38 сантиметрів — загальна довжина дорослого панголіна досягає 89 сантиметрів. При цьому вага особини може досягати від 2 до 7 кілограмів.

За словами дослідників, характерною особливістю цього виду є наявність близько 18 рядів рогових лусочок, які перекривають одна одну, і які вкривають все тіло — вільними залишаються лише морда, черево і внутрішній бік лап.

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